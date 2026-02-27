El Festival de Cine Español de Cáceres se inaugura este domingo con el estreno de dos cortos y la exposición de carteles

Cartel del Festival de Cine Español de Cáceres 2026 - FUNDACIÓN REBROSS

CÁCERES 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Español de Cáceres se inaugura este domingo, 1 de marzo, con dos estrenos exclusivos de cortometrajes de producción cacereña 'Los pequeños momentos' y 'Kipuka', que se presentan en la sede cinematográfica del festival, Multicines Cáceres, a las 13,00 horas.

Poco después, a las 14,00 horas, el espacio BelleArtes acoge la inauguración de la exposicion de carteles del festival, incluido el ganador de esta edición, realizado por los artistas valencianos Roberto Catalá y Víctor Piris.

El festival, que se celebra del 1 al 14 de marzo, abre con una reivindicación el talento de jóvenes creadores cacereños plasmada en 'Los pequeños momentos'. Rodado en Madrid por Alberto Lucero (guión, codirección y protagonista) y Marian Redondo (codirección), este cortometraje relata la historia de Darío (Alberto Lucero), una persona con una enfermedad terminal que comparte el día junto a Tina (Paula Motoso), su mejor amiga.

Se trata de un retrato íntimo y luminoso sobre la vida ante la inminencia de la muerte, la película exalta el valor de la amistad y de lo compartido.

También se estrena en Cáceres el cortometraje 'Kipuka', que firman el actor, guionista y director Javi Armas y la realizadora y documentalista Paula C. Ventura, un tándem creativo vinculado al cine canario contemporáneo.

'Kipuka' cuenta la historia de una mujer que se enfrenta al pasado cuando su hijo regresa al hogar familiar, ubicado en una zona volcánica. El cortometraje está coproducido por la periodista cacereña Elena Olmos.

EXPOSICIÓN CARTELES

Con una pequeña referencia a Palestina (un fragmento de su bandera), el cartel ganador del concurso de carteles convocado para ilustrar el 33º Festival de Cine Español de Cáceres se exhibe a partir de este domingo en el Espacio de Arte y Acción BelleArtes junto a otros 20 carteles, seleccionados entre los 123 presentados a la convocatoria lanzada por los organizadores del festival la Fundación ReBross.

La exposición de carteles podrá visitarse hasta el 14 de marzo. La obra ganadora la firman los jóvenes valencianos Roberto Catalá y Víctor Piris. El jurado ha considerado que su propuesta refleja la dualidad del compromiso social con la difusión del cine, en consonancia con el lema del festival Ver Cine Español Ayuda.

Català (1999, Valencia) es artista visual y doctorando en Arte: Producción e Investigación en la Universitat Politècnica de València. Piris (Valencia), es un diseñador gráfico e ilustrador de 29 años, formado en Diseño Gráfico y Multimedia.

Las propuestas de carteles de la 33 edición, recibidas de artistas y diseñadores jóvenes de hasta 30 años, procedían de prácticamente todo el territorio nacional, así como de Venezuela, Cuba, Colombia, Chile, Argentina y México, lo que subraya el carácter abierto e internacional de la convocatoria.

La exposición es una muestra del apoyo que presta el festival a los jóvenes, ya que, según la Fundación Rebross, "serán ellos los que tendrán que darle continuidad a este certamen y el futuro de la exhibición cinematográfica en las salas de cine", informa en nota de prensa.