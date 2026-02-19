El Festival de Cine Español de Cáceres premia a Carmen Machi, Oliver Laxe, Ana Torrent, Blanca Soroa y Daniel Guzmán

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el director del Festival de Cine Español, Paco Rebollo- EUROPA PRESS

CÁCERES, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz Carmen Machi recibirá el Premio de Honor del Festival de Cine Español de Cáceres, que celebra su trigésima tercera edición del 1 al 14 de marzo, y en el que también se premiará al director Oliver Laxe, los actores Ana Torrent, Nora Navas, la joven Blanca Soroa, Daniel Guzmán, Manolo Soto, así como la productora extremeña Pilar Díaz Pardo, el compositor Lucas Vidal y la directora Eva Libertad.

Todos recibirán su premio Versión Original en la gala que se celebrará en el Gran Teatro de Cáceres como cierre de un certamen que proyectará durante dos semanas un total de 14 películas producidas en España el año pasado.

El certamen, organizado por la Fundación Rebross con el patrocinio de la Diputación de Cáceres que aporta 35.000 euros, ha seleccionado diez de las películas españolas más relevantes del año pasado, estrenos exclusivos de cortometrajes y proyecciones para niños y jóvenes.

Tanto el palmarés como las proyecciones se han presentado este jueves en el Museo Helga de Alvear de Cáceres con la presencia del presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, y el director del festival, Paco Rebollo, que ha indicado que esta edición sigue apostando por los jóvenes, ya que serán ellos los que tendrán que darle continuidad a este certamen y el futuro de la exhibición cinematográfica en las salas de cine.

