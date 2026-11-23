Archivo - Grullas en vuelo. SEO/BirdLife pone el foco en las cinco especies de aves migratorias que llegan a España durante el otoño. - SEO/BIRDLIFE - Archivo

BADAJOZ 23 Nov. (EUROA PRESS) - El XVIII Festival de las Grullas se celebrará por primera vez en la localidad pacense de Valdehornillos este, 28 de noviembre, con una treintena de actividades durante toda la jornada.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, a través de la Dirección General de Turismo, y el Ayuntamiento de Valdehornillos han organizado estas actividades para dar la bienvenida a las grucllas con un festival para todos los públicos que cuenta con rutas de observación, charlas, talleres y juegos de pistas, entre otras iniciativas.

Como es habitual, la programación comenzará con el denominado 'Desayuno con grullas', a las 07,30 horas, y a partir de ese momento, se sucederán las rutas a pie, en microbús y en bicicleta eléctrica, así como los talleres infantiles impartidos por varias asociaciones conservacionistas, los cuentacuentos y las degustaciones de migas y arroz.

Además, el festival incluye unas jornadas técnicas dedicadas a la divulgación y la conservación de esta especie, en las que a partir de las 11,00 horas, el técnico de sonido especializado en la grabación de paisajes sonoros Carlos de Hita ofrecerá una charla sobre las grullas.

Ya a las 12,00 horas, José Antonio Román presentará su libro 'Memorias grulleras' y, a continuación se celebrará una mesa redonda sobre la importancia del arroz para estas aves migratorias, con la ONG Grus Extremadura y arroceros de la zona.

Según explica la Junta de Extremadura en nota de prensa, la grulla común (Grus grus), con "sus inconfundibles trompeteos y sus vuelos en forma de uve, es una de las aves más emblemáticas de Extremadura", ya que unos 100.000 ejemplares pasan el otoño y el invierno en las dehesas y campos de cultivo extremeños, lo que convierte a la región en su principal lugar de invernada en la Península Ibérica.

Las Vegas Altas del Guadiana, donde se sitúa Valdehornillos, es una de las comarcas que reciben más grullas.

AUTOBUSES GRATUITOS

Para participar en esta jornada, la Dirección General de Turismo pone un servicio de autobuses gratuitos hasta Valdehornillos, cuya primera ruta comienza en el hotel 'Los Álamos' de Plasencia a las 07,30 horas y pasa por la Plaza de Toros de Cáceres a las 08,30 horas.

La segunda parte de la plaza de la Libertad de Badajoz a las 08,00 y hace parada en el Palacio de Congresos de Mérida a las 08,50 horas, y en ambos casos, la vuelta es a las 17,30 horas.

Para utilizar este transporte gratuito, así como para participar en determinadas actividades, es necesario inscribirse en la web del festival cuyo enlace se ha habilitado en el apartado de 'Mas información' de esta página web.

Además de la programación de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Valdehornillos ha programado actividades durante el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, como talleres de biodiversidad y aves migratorias para escolares, rutas de observación, juegos y cuentacuentos.