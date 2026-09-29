El Festival Ibérico de Teatro Amateur de Mérida ofrece seis representaciones de compañías de España y Portugal

Cartel del XIII Festival Ibérico de Teatro Amateur - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XIII edición del Festival Ibérico de Teatro Amateur de Mérida reunirá a compañías procedentes de España y Portugal que ofrecerán seis representaciones entre los días 2 al 4 de octubre, además de realizar un recorrido escénico en el Teatro Romano, un foro ibérico, actividades formativas y encuentros profesionales.

El delegado de cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, subraya que este festival refuerza la "dimensión escénica" de la ciudad, aprovechando sus espacios escénicos y patrimoniales para convertirse durante tres días en un "gran punto de encuentro para el teatro amateur".

Este año el festival propone durante tres jornadas una programación que combina representaciones teatrales (con acceso libre hasta completar aforo), actividades profesionales, formación, encuentros y propuestas de carácter internacional.

La programación arrancará el viernes 2 de octubre, a las 20,30 horas, en el Centro Cultural Nueva Ciudad, con 'Abisal', de Aldaba Siglo XXI, obra ganadora del Premio de Textos Teatrales Raúl Moreno FATEX 2025.

El sábado 3 será la jornada central del festival. Tras la recepción de participantes y una visita guiada al Teatro Romano de Mérida, tendrá lugar a las 12,00 horas la inauguración oficial, seguida de un singular recorrido teatral por el escenario del Teatro Romano, en el que se ofrecerán representaciones de diez minutos.

La programación continuará por la tarde en el Centro Cultural La Antigua con 'Mater Amantissima', de La Barraca de Federico, de Murcia, y posteriormente, a las 20,30 horas, en el Centro Cultural Nueva Ciudad, con la propuesta portuguesa Com a Mão Doce e Firme, de Pateo das Galinhas, procedente de Figueira da Foz.

El carácter internacional del encuentro tendrá además una expresión específica en la actividad 'Nuevas vías del Festival Ibérico', que contará con la participación de la Federación de Teatro de Marruecos, ampliando el espacio de diálogo del festival hacia otros ámbitos de la creación teatral amateur.

El domingo 4 de octubre estará dedicado especialmente al intercambio de experiencias y al debate sobre el presente y el futuro del teatro amateur. Así, a las 11,00 horas se celebrará el Foro Ibérico del Teatro Amateur, con talleres y un foro destinado a intercambiar experiencias y conocer el estado del teatro amateur en la actualidad.

La programación escénica continuará por la tarde con Escudos Humanos, de GAC- Grupo d'Artes e Comédias, de Lisboa, en el Centro Cultural La Antigua, y concluirá a las 20,30 horas en la Sala Trajano con Carrusel, de Albert Rizzo, a cargo de Meeting Point Teatro, de Canarias.

El festival se completa con diversas actividades paralelas, entre ellas la exposición fotográfica del XIII Certamen Ibérico de Fotografía Teatral FATEX; la presentación de la edición bilingüe del XVIII Premio de Textos Teatrales Raúl Moreno FATEX y del XII Premio de Autor Extremeño FATEX; la presentación del segundo volumen de la colección Textos Teatrales Mérida en Escena y encuentros con alumnado de las Escuelas de Idiomas.

La presencia de compañías de Extremadura, Murcia, Canarias, Portugal y otros territorios, junto con la participación de las organizaciones del sector vinculadas al teatro amateur, permite generar "un espacio de intercambio artístico basado en la creación escénica y la cooperación cultural", indica el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.

Entre las entidades colaboradoras figuran la Junta de Extremadura, Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Mérida, Diputaciones de Badajoz y Cáceres, Escenamateur, FATEX, FPTA, CEMART, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, IATA/AITA y CIFTA, entre otras.