El Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Mérida arranca con más de 12.000 alumnos de España y otros países

Inauguración de la vigésimo octava edición del Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino, organizado por el I.E.S. Santa Eulalia - EUROPA PRESS
MÉRIDA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Teatro Romano de Mérida se convierte desde este martes en el epicentro de la vigesimoctava edición del Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino, que se celebrará hasta el 17 de abril y que cuenta con la presencia de más de 12.000 estudiantes procedentes de distintos puntos de España y de otros países.
Se trata de una cita cultural y educativa organizada por el IES Santa Eulalia que reúne a grupos teatrales formados por el alumnado de Educación Secundaria y dirigida especialmente a jóvenes de Enseñanza Media.
La inauguración del evento ha contado con la presencia del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; la secretaria general de Educación de la Junta de Extremadura, Pilar Pérez, y el director del IES Santa Eulalia y catedrático de Historia, Felipe Gómez.
