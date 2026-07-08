El Festival de Mérida presenta en el Museo de Arte Romano una propuesta de moda sostenible que dialoga con la naturaleza

La presidenta de la Junta, María Guardiola, asiste a la presentación de 'Micropaisajes' en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una de las propuestas más singulares de la programación paralela del 72º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la iniciativa de moda sostenible 'Micropaisajes', ha sido presentada este pasado martes, día 7, en el Museo Nacional de Arte Romano de la capital extremeña, con presencia de la presidenta de la Junta, María Guardiola.

La iniciativa ha convertido el espacio museístico en el escenario de una experiencia artística en la que la moda sostenible ha dialogado con la naturaleza, el patrimonio y las artes escénicas.

Al acto han asistido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; la delegada de Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Mérida, Pilar Amor; Esther Gutiérrez, en representación de la Diputación de Cáceres; Jesús Cimarro, director del Festival de Mérida; Pedro Blanco, director gerente del Consorcio Patronato del Festival de Mérida, Carmen Fernández, directora del proyecto y Victoria Nogales, directora creativa y artística del desfile, junto a profesionales del ámbito cultural, medios de comunicación y público.

'Micropaisajes' ha reunido las creaciones de Águeda Valle Upcycling, Alba García, Bohonadas Crochet, Brave-of, Carmela Caramela, Carmen Fabrics & Papers, Carmen López de Haro, Claro Concepto, Garrules Estudio, María Engo, Marinetti Project, Patty Gruart y Sensihemp en un proyecto colectivo que establece un diálogo entre la moda, la naturaleza, el arte y el patrimonio.

El trabajo botánico-textil de Carmen Fabrics & Papers ha servido como punto de partida de la colección. A partir de tejidos estampados con elementos vegetales, cada diseñadora ha creado un look inspirado en personajes, símbolos y motivos del mundo grecorromano, así como en los paisajes de Extremadura y la Raya portuguesa, dando forma a su propio "micropaisaje".

El resultado ha sido una colección que utiliza los colores, las formas y las texturas de la naturaleza para explorar la memoria, la identidad y el paisaje emocional de cada creadora, destaca en nota de prensa el Festival de Mérida.

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