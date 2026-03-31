El Festival de Mérida supera en tan sólo una semana las 15.000 entradas vendidas tras la presentación de su 72ª edición

Cartel de la programación del 72º Festival de Teatro de Mérida - FESTIVAL DE TEATRO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha vendido --tras la puesta en venta de las entradas el pasado 18 de marzo-- más de 15.000 ticket de los espectáculos que tendrán lugar este verano en el Teatro Romano, en el Teatro María Luisa y en las extensiones de Madrid, Medellín, Cáparra y Regina.

Así, el director del certamen, Jesús Cimarro, destaca la "excelente" respuesta del público en esta nueva edición, reflejada en el ritmo de la venta anticipada de entradas, que según remarca evidencia el "creciente interés" que despierta el Festival como "referente cultural" tanto dentro como fuera de España.

Además, Cimarro atribuye este "éxito" al "esfuerzo" y la "dedicación" desarrollados a lo largo de las 14 ediciones anteriores, que ha ayudado a "consolidar" al Festival de Mérida como un evento de "gran nivel", que se ha convertido en una cita "imprescindible" del verano y que continúa ampliando su audiencia "año tras año".

La última edición del Festival de Mérida, celebrada en 2025, se clausuró con 174.141 asistentes totales a todas sus actividades, señala en nota de prensa el certamen.

La edición 2026, que se desarrollará entre el 3 de julio y el 30 de agosto, llevará a Mérida más de 150 representaciones de teatro, danza y teatro musical, con nueve producciones en el Teatro Romano de Mérida, 7 en el Teatro María Luisa y 18 en las extensiones de Madrid, Medellín, Cáparra y Regina.

La edición número 72 se inaugurará con la obra Spartacus, del Düsseldorf Ballet Theater. Además, contará con más producciones internacionales como A Paz, llegada desde Portugal o Regresos de Ulises, un pasacalles llegado desde Colombia.

El Festival de Mérida contará, además, con la presencia de intérpretes de lujo como Fernando Tejero, Carlos Sobera, Lydia Bosch, Pepe Viyuela, Toni Acosta, Miguel Ángel Muñoz, Juana Acosta, Carlos Hipólito o Angy Fernández, entre otros muchos.