El Festival de Oficios Artesanos de la Diputación de Cáceres llega este sábado a Sierra de Fuentes

La Chica de las Pulseras participa en el Festival de los Oficios Artesanos que llega este sábado a Sierra de Fuentes (Cáceres) - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa de la Diputación de Cáceres Festival de Oficios Artesanos sigue recorriendo la provincia y este sábado, 27 de junio, llega a Sierra de Fuentes.

A lo largo del día se mostrarán en directo técnicas tradicionales, procesos creativos e innovaciones en la artesanía popular, a través de talleres participativos como el de decoración con pintura textil, creación de llaveros de macramé, elaboración de piezas de madera tallada a mano, taller de bordado, de pulseras, de cestería, de corcho o de resina, entre otros.

Por ejemplo, de 18,30 a 20,00 horas en la plaza de la Constitución, Divertiarte impartirá un taller de decoración con pintura textil en bolsa/neceser; a Chica de las pulseras ofrecerá infromación sobre la creación de llaveros de macramé, muñequitos y hojas; Mientras que el artesano Francisco Domínguez Macías exhibirá la elaboración de una pieza de madera tallada a mano.

También estarán presentes Jesús Naveiro Bordador que enseñará a los asistentes a realizar un bordado; Merakys Jewelry Studio impartirá un taller de elaboración de pulsera transfer y Moisés González Zanca enseñará a elaborar una cesta de castaño.

Completan el programa de talleres a lo largo de la tarde-noche uno de elaboración de Bolsita de Judas impartido por Las Galliciolas; reciclado en Macramé que dará Macramé Hada; realización de monedero en corho por Teresa Borrego Agúndez y otro sobre encapsulado de naturaleza en resina a cargo de Biojoyas.

Por la tarde, a las 20,00 horas, se celebrará la clase magistral 'Artesanía que crece: objetos de micelio y cerámica', de la mano de la ceramista conocida como MicelliArte. A esto se suma, también a partir de las 20,00 horas, el pasacalles del grupo de folclore El Risco de Sierra de Fuentes.