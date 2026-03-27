El festival Plasencia Encorto abre hasta el 29 de mayo el plazo de inscripción para su nueva edición

Imagen de archivo del certamen Plasencia Encorto - ASOCIACIÓN 24 FOTOGRAMAS

CÁCERES, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival Plasencia Encorto abre el plazo de inscripción para su nueva edición, que permanecerá disponible hasta el 29 de mayo y cuyas obras deberán presentarse exclusivamente a través de la plataforma Movibeta.

El proyecto, que reúne el Festival Nacional Profesional y el International Youth Film Festival, constituye un evento cultural "único" en Extremadura gracias a la unión de ambas vertientes -profesional y educativa- y al "firme apoyo institucional" de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia.

Así, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia iguala este año la cuantía del primer premio, dotando con 1.500 euros al corto que mejor refleje la igualdad y la prevención de la violencia de género.

Además, por primera vez, el comité de selección se abre a profesionales externos a la Asociación Cultural 24 Fotogramas, que trabajarán junto a sus miembros para valorar y seleccionar las obras participantes.

Todo ello "refuerza" la calidad de un certamen que recuerda, un año más, su condición de festival calificador para los Premios Goya, lo que lo sitúa entre los más destacados del panorama nacional, destaca en nota de prensa la organización.

En cuanto a las categorías del Festival Nacional, se mantienen el Primer Premio Plasencia Encorto (1.500 euros con acceso directo a la preselección de los Premios Goya); el Premio al Mejor Cortometraje Extremeño (600 euros); el Premio al Mejor Cortometraje de Animación (600 euros y acceso a preselección de los Goya); el Premio del Público (500 euros); y el Premio Especial a la Igualdad y Prevención de la Violencia de Género (1.500 euros).

También, los galardones a la Mejor Interpretación Masculina y Femenina, el Premio Mayorga, el Premio Compromiso con el Cine en Extremadura y el Premio de El Blog de Cine Español, que vuelve a otorgarlo este año Juan Francisco Pérez Polo, su creador.

El International Youth Film Festival presenta también una edición renovada con la incorporación de Sara Blázquez y Wendoline García a la codirección, profesionales vinculadas al certamen desde sus inicios y que ya trabajan en diversas sorpresas que se anunciarán próximamente.

Por su parte, el Festival Nacional continúa bajo la dirección de Natalia Pérez, que cumple 11 años en este cargo y que, además, asume este año la presidencia de la Asociación Cultural 24 Fotogramas.