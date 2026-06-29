El Festival de Teatro Clásico de Cáceres baja el telón con la entrega de premios y un cóctel solidario

Presentación del cóctel solidario, la entrega de premios y la obra infantil que despide la 37ª edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres- EUROPA PRESS

CÁCERES, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La trigésimo séptima edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres baja el telón este lunes con la entrega de premios y un cóctel solidario a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), aunque el colofón será este martes, 30 de junio, con la representación de la obra 'Quijote y un aniversario muy especial' a cargo de la treintena de niños y niñas que ha participado en un taller sobre el Siglo de Oro.

En cuanto a los premios, han sido concedidos a Fernando Ramos, director de la obra Casa con dos puertas mala es de guardar, de la compañía Verbo Producciones, que se llevará el Premio a Mejor Dirección. El Premio a la Mejor Interpretación ha recaído en Els Joglar, por la obra El retablo de las maravillas, y el Premio a la Mejor Compañía ha sido otorgado a la coproducción de Teatro del Temple y la Compañía Nacional de Teatro Clásico por la obra La vengadora de las mujeres.

La directora del Consorcio Gran Teatro y del festival, Marisa Caldera, ha dado a conocer los nombres de los premiados en esta edición, de la que, a falta de contabilizar las dos citas que quedan, han disfrutado unas 6.500 personas y ha registrado llenos absolutos en casi todas las representación de la escena clásica.

"Ha sido todo un éxito, la gente va encantada y hemos tenido mucha gente de fuera y creo que el Festival de Teatro Clásico está creciendo y para positivo", ha señalado Caldera.

La entrega de premios será esta tarde, a partir de las 21,00 horas en el Gran Teatro donde se servirá previamente un cóctel a favor de la AECC cuya entrada cuesta 30 euros para recaudar fondos para las actividades y servicios que presta la asociación a enfermos de cáncer.

El presidente de la AECC de Cáceres, Pedro Pastor, ha agradecido este acto "que pone un broche solidario a este festival que ha sido tan potente", al tiempo que ha hecho un llamamiento para que los cacereños que lo deseen asistan al cóctel y al acto de entrega de los premios.

Por su parte, la directora de Emulsión Teatro, Asun Mieres, ha sido la encargada de presentar la obra que clausurará de forma definitiva el festival este martes, 30 de junio, a las 20,00 horas en el Gran Teatro con entrada libre por invitación a recoger en la taquilla.

TEATRO INFANTIL

Se trata de la obra 'Quijote y un aniversario muy especial', que contará con la participación de los treinta niños y niñas de entre 5 y 13 años que durante la última semana han formado parte del Taller Campamento de Teatro Siglo de Oro. Se trata de una de las iniciativas más participativas del festival, en la que los pequeños han trabajado la interpretación, la construcción de personajes, las máscaras, el teatro de sombras, la música y la puesta en escena a partir de los clásicos del Siglo de Oro.

Sobre el escenario se podrá ver el resultado de una interpretación del Quijote en el que también aparecen Romeo y Julieta haciendo un guiño a los dos grandes autores coetáneos. Manuel Pérez, que hace de Romeo, Celia Mateos, que hace de Julieta, y Bruno y Pedro Oviedo, que forman parte de Los Cervantinos, como narradores de la historia, han participado en la rueda de prensa en la que han explicado todo lo que han aprendido en este taller.

Con estas dos últimas citas concluye una edición que comenzó el pasado 4 de junio y que durante casi un mes ha convertido a Cáceres en uno de los grandes referentes nacionales del teatro clásico. La programación ha reunido 21 espectáculos, además de conciertos, actividades infantiles, cine, pasacalles, talleres y propuestas formativas repartidas por distintos espacios patrimoniales de la ciudad.

La 37ª edición ha estado marcada por la calidad artística de sus propuestas y por una extraordinaria respuesta del público, con varios llenos absolutos en la Plaza de San Jorge y el Gran Teatro, confirmando la consolidación del Festival de Teatro Clásico de Cáceres como una de las grandes citas culturales del verano español.

Producciones como Dulcinea, Lazarillo de Tormes, El guitón Onofre, La vengadora de las mujeres, El retablo de las maravillas y El lindo don Diego, junto a los tres estrenos absolutos, los conciertos, la programación infantil y las actividades paralelas, han conformado una edición que ha vuelto a combinar patrimonio, creación contemporánea, formación y participación ciudadana.