El Festival de Teatro Clásico de Cáceres congrega a 6.485 espectadores y consigue cinco llenos absolutos

Ballet Romeo y Julieta que inauguró la 37 edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres - FTCC

CÁCERES, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 37º Festival de Teatro Clásico de Cáceres ha bajado el telón tras reunir a 6.485 espectadores en el conjunto de su programación y confirmar el éxito del regreso de la plaza de San Jorge como escenario principal de las representaciones en la sección de Escena Clásica.

Durante casi un mes el certamen, organizado por el Consorcio Gran Teatro, ha vuelto a convertir el casco histórico de la ciudad en un gran espacio para el teatro, la música y la cultura, con una programación que ha combinado grandes producciones nacionales, estrenos absolutos, conciertos, cine, actividades infantiles y propuestas formativas.

La directora del festival, Marisa Caldera, ha mostrado su satisfacción por la acogida que ha tenido esta edición, ya que "la respuesta del público ha sido extraordinaria y los cinco llenos absolutos demuestran que el festival continúa siendo una cita imprescindible para la cultura de Extremadura".

"Quiero agradecer especialmente a todas las personas que nos han acompañado durante esta semana. Quiero agradecer el apoyo, su entusiasmo y su fidelidad, pues son los mejores estímulos para seguir creciendo y trabajando y por ofrecer cada año una programación de la máxima calidad", ha señalado Caldera, que ha destacado que "el festival es posible gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas que creen en la cultura y en la capacidad del teatro clásico para seguir emocionando y dialogando con el público de hoy".

Así, esta buena respuesta del público se ha traducido en cinco llenos absolutos: Casa con dos puertas, mala es de guardar, El guitón Onofre, La vengadora de las mujeres, Retablo de las maravillas y las dos representaciones de Lazarillo de Tormes, de Rafael Álvarez El Brujo, que volvió a confirmar la buena conexión que mantiene desde hace años con el público cacereño.

La programación principal de Escena Clásica congregó a 3.745 espectadores, mientras que el resto de actividades paralelas --Las Piezas Clásicas, Las Notas Clásicas, El Rincón Infantil del Clásico, Cine entre Bambalinas, La Noche de Picos Pardos, El Laboratorio del Clásico, el Campamento Siglo de Oro, el tradicional cóctel benéfico y otras propuestas-- "completaron una oferta cultural diversa y abierta a todos los públicos", informa la organización.

La edición de este año ha reunido 21 espectáculos, entre ellos tres estrenos absolutos, además de conciertos, cine, talleres, actividades infantiles, pasacalles y propuestas participativas desarrolladas en distintos espacios patrimoniales de la ciudad, consolidando al Festival de Teatro Clásico de Cáceres como una de las grandes citas culturales del verano y uno de los festivales dedicados al teatro clásico más veteranos del país.

El certamen se clausuró con la entrega de los Premios del Festival, celebrada durante el tradicional cóctel benéfico a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Cáceres, en el que fueron reconocidas la producción La vengadora de las mujeres, Els Joglars por El retablo de las maravillas y la compañía extremeña Verbo Producciones por Casa con dos puertas, mala es de guardar.

El broche final lo ha puesto el montaje de Quijote y un aniversario muy especial, llevado a cabo por el grupo de niños que han participado en el Campamento de Teatro Siglo de Oro, impartido por de Emulsión Teatro.