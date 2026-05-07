El festival Womad comienza este jueves en Cáceres con ritmos extremeños, brasileños y soul palestino

Nuevo escenario del festival Womad instalado en la Plaza Mayor - EUROPA PRESS

CÁCERES 7 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Womad (World of music, arts & dance) comienza este jueves en Cáceres con tres conciertos que tendrán lugar en el escenario de la Plaza Mayor, a partir de las 19,45 horas y hasta cerca de la media noche. Ritmos extremeños, brasileños y de oriente próximo sonarán en la primera jornada del certamen multicultural, que se celebra hasta el domingo 10 de mayo, con la presencia de 21 artistas procedentes de 14 países.

Todos ellos actuarán en los tres escenarios instalados en el centro histórico cacereño --Plaza Mayor, Santa María y San Jorge-- donde ofrecerán una amplia variedad de estilos musicales que van desde el afrobeat, el flamenco o la música electrónica hasta propuestas experimentales y de raíz tradicional.

El encargado de subir el telón será el grupo extremeño A Garulla con sus propuestas de cumbia y punk (19,45 horas). Esta banda entiende la música como una vía de escape de la realidad con letras sarcásticas y directas, no exentas de un toque de humor. La formación debutó en 2023 con el sencillo 'Reacciona', que introdujo una etapa musical coronada por el EP 'Tensión bajo la luna'.

El segundo concierto correrá a cargo de Zé Ibarra (21,00 horas), un músico, compositor y productor nacido en Río de Janeiro (Brasil) que transita en paisajes sonoros que van desde el jazz hasta el pop, pasando por la música brasileña y nuevas experimentaciones.

Su disco más reciente, titulado 'Afim', deja atrás la faceta intimista con la que se presentó en solitario en 2023 para abrazar una musicalidad más oscura y profunda. El artista brasileño ha pasado por bandas como Dônica o Bala Desejo --ganando un Grammy Latino en 2022 en la categoría Mejor Álbum Pop en Portugués por 'Sim Sim Sim'-- y artistas ocmo Milton Nascimento.

A las 22,30 horas le llegará el turno a la banda 47Soul. A medio camino entre Palestina y Jordania, el género musical 'shamstep' puede presumir de haber cultivado a una de las formaciones más influyentes de las últimas décadas. Con temas como la resistencia y la cultura por bandera, 47Soul se ha transformado en un colectivo musical volcado en causas humanitarias y sociales, cuyo discurso transforma en canciones.

El año pasado fue clave en su desarrollo, ya que la banda usó el duelo y la esperanza para forjar 'Dualism Pt.1', un proyecto que nace de las crecientes problemáticas en el conflicto de Palestina.

A lo largo de los cuatro días, el festival combinará los conciertos en la Plaza Mayor, la plaza de San Jorge y la de Santa María con una programación paralela para todos los públicos que incluye talleres participativos, actividades infantiles, espectáculos de danza, cine y propuestas literarias, además del tradicional Mercado Global, que convertirá la ciudad en un espacio de encuentro cultural y gastronómico.

El Foro de los Balbos volverá a ser un espacio para las ONGs, el Punto Violeta para prevenir agresiones sexistas se instalará en las escalinatas del consistorio, habrá puntos móviles de reciclaje de latas y, por tercer año consecutivo, no se permitirá el botellón para que la música adquiera el protagonismo que se merece.