El festival Womad regresa a Cáceres del 7 al 10 de mayo con 21 artistas de 14 países

Autoridades y organizadores en la presentación del 33º Festival Womad de Cáceres, que se celebrará del 7 al 10 de mayo- EUROPA PRESS

CÁCERES, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival Womad (World of music, arts & dance) llega un año más a Cáceres, del 7 al 10 de mayo, con la presencia de 21 artistas procedentes de 14 países, que actuarán en los tres escenarios instalados en el centro histórico cacereño, donde ofrecerán una amplia variedad de estilos musicales que van desde el afrobeat, el flamenco o la música electrónica hasta propuestas experimentales y de raíz tradicional.

Encabezado por el proyecto nigeriano de Seun Kuti & Egypt 80, las raíces palestino-jordanas de 47Soul y el dinamismo y la fanfarria de las españolas Balkan Paradise Orchestra. El cartel de Womad Cáceres 2026 se completa con proyectos internacionales como Bareto (Perú), Islandman (Turquía), Zé Ibarra (Brasil), Steam Down (Reino Unido), BIM (Benín), Sorvina (Estados Unidos), Raz & Afla (Reino Unido y Ghana) y Shanghai Restoration Project junto a Tebza Majaivane (Estados Unidos, España y Sudáfrica)

Además, vuelve a hacer un hueco al talento nacional y extremeño con nombres como Willy Wylazo, Diego Andújar, Carolina La Chispa, A Garulla y Caamaño & Ameixeiras. Por otro lado, la Plaza de Santa María dará la bienvenida a Djarabi, Canchalera, LK Funk, Jorge Navarro y Dominique Atsama.

A lo largo de los cuatro días, el festival combinará los conciertos en la Plaza Mayor, la plaza de San Jorge y la de Santa María con una programación paralela para todos los públicos que incluye talleres participativos, actividades infantiles, espectáculos de danza, cine y propuestas literarias, además del tradicional Mercado Global, que convertirá la ciudad en un espacio de encuentro cultural y gastronómico.

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