La fiesta de Las Lavanderas y la quema del pelele dan comienzo al Carnaval de Cáceres

Lavanderas en la carpa de la Plaza Mayor

CÁCERES, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fiesta de Las Lavanderas y la quema del pelele en la Plaza Mayor de Cáceres han dado el pistoletazo de salida al Carnaval en la ciudad que comienza cada año rememorando la tradición de estas mujeres, que celebraban 'La fiesta del febrero' para despedir el duro invierno y dar paso a un mejor tiempo que no hiciera tan duro su trabajo de lavar ropa en las fuentes públicas de la ciudad.

Aunque el desfile se ha suspendido por amenaza de lluvia, se ha mantenido la lectura del manifiesto de Las Lavanderas, la quema del pelele y el reparto de coquillos y licor sin alcohol en la carpa que se ha instalado en la Plaza Mayor, donde se han congregado cientos de personas en esta fiesta organizada por el Taller de Historia Oral de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cáceres, que la recuperó hace décadas.

María Alonso ha sido la encargada de leer el manifiesto en el que ha recordado los lavaderos de la ciudad y sus innumerables fuentes "donde aquellas mujeres, día a día, pese a las inclemencias del tiempo, sacaban a sus familias adelante al lavar las ropas de tantas casas cacereñas".

"No podemos dejar de nombrar a nuestro pelele, el que representa todas estas penurias y que, al quemarlo, se da por terminado no solo el invierno sino el mes de febrero tan cambiante en cuanto al clima y la llegada pronta de la primavera, con la degustación de nuestros dulces, la música de las pícaras coplillas y nuestros bailes tradicionales", ha indicado.

El manifiesto ha incidido en que, de un tiempo a esta parte, esta fiesta se ha convertido en uno de los sellos principales que marcan nuestras raíces y en la que se implica no solo al Aula de Mayores de la Universidad Popular, sino también el relevo generacional en el que niños y niñas de nuestra ciudad, a través de sus centros educativos, "trabajan sobre el recuerdo de estas mujeres y su oficio, y hacen un guiño al pasado para no olvidar nuestra historia y folclore".

"Por todo esto os convocamos, un año más, en nuestra Plaza Mayor para que disfrutéis con nosotras de esta tradición y llenemos de alegría todas las calles y rincones de nuestro querido Cáceres", ha concluido.

A la lectura del manifiesto ha asistido el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, junto a miembros de su equipo de Gobierno. Mateos ha destacado que se trata de "una de las fiestas más bonitas y sobre todo más queridas en nuestra ciudad, con la que recordamos a esas mujeres realizaban uno de los trabajos más duros que pueda haber, como es el de lavar la ropa en las fuentes".

Mateos se ha referido a la suspensión del desfile por la alerta amarilla "una decisión que no ha sido fácil pero sabemos que es lo más sensato si queríamos garantizar la seguridad de nuestros niños y mayores". Aunque también se había suspendido la quema del pelele, finalmente se ha llevado a cabo en colaboración y con la supervisión de los bomberos del Sepei.

"Me consta que en estos momentos los colegios y las asociaciones están disfrutando también en muchas de sus sedes como ha sido tradicional otros años, y lo están haciendo con toda la ilusión que un día así merece", ha incidido. "Desde aquí nuestro agradecimiento por ello y por el interés creciente que hay para participar en las Lavanderas y en la confección de los peleles. Les hemos mandado unos coquillos a todos ellos, ya que no podían venir para endulzarles la fiesta", ha añadido.

Y gracias a la Universidad Popular, "las propias Lavanderas se han colado en los colegios para que nuestros niños y niñas entiendan por qué hoy se ponen un mandil negro y por qué llevan un pañuelo en la cabeza", destacando " que esto no es un disfraz fruto del carnaval, sino que es un recuerdo precioso para quienes - vestidas más o menos así - realizaban uno de los trabajos más duros que pueda haber, como es el de lavar la ropa en las fuentes, con el agua helada como estaba en estos días".

"No debemos olvidar, que de un modo u otro, de esas fuentes de la Ribera del Marco en las que ellas lavaban, venimos todos; que allí posiblemente esté el origen de nuestra ciudad. Por eso trabajamos para integrar y realzar este eje natural que tanto nos ha dado y que tiene que seguir aportando tanto a la ciudad", ha subrayado Mateos.

PREGÓN Y COMPARSA DE CÁDIZ

Tras la fiesta de Las Lavanderas, la fiesta continúa todo este viernes en la carpa translúcida de la Plaza Mayor con música y actuaciones de distintos dj's. Y a partir de las 20,30 horas se realizará la presentación de comparsas y el pregón de Carnaval.

Un pregón que correrá a cargo de la creadora de contenidos cacereña 'Mamá Atómica', y que contará con la actuación de la comparsa gaditana 'Las Jorobadas', una agrupación de mujeres que pondrá la nota de humor y alegría a la fiesta.