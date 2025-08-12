Las Fiestas del Melón llenan Guadalperales de actividades gastronómicas, deportivas, ocio, taurinos y musicales

BADAJOZ, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas del Melón de Guadalperales celebran su XXXIX edición entre los días 18 y 24 de agosto, con un numerosas actividades, a las que se suman las que previamente se celebraran en la Semana Cultural, que comienza este martes y se desarrollan hasta el domingo.

Se trata de las fiestas más importantes de la localidad y que suelen coincidir con la época en que muchos emigrados regresan a la localidad, haciendo que su población, de 700 habitantes, se duplique.

Al respecto, la alcaldesa de Guadalperales, María Chaparro, en la presentación de las fiestas este martes en la Diputación de Badajoz, ha afirmado que "ya se nota en las calles" la llegada de muchos de ellos, al tiempo que ha recordado que en la pasada edición se vendieron más de 1.300 tickets para la paellada.

A pesar de que el cultivo de melón se ha ido sustituyendo por otros, la festividad sigue manteniendo este nombre con el objetivo de promocionar su gran calidad, indica la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

En este sentido, la diputada Paqui Silva ha alabado la "pujanza" de la industria agroalimentaria en Guadalperales y su comarca, y su contribución ante el reto demográfico.

Además, ha destacado la "amplia y extensa" programación de estas fiestas, con actividades para todo tipo de personas y edades. Y es que, como viene siendo habitual, esta edición número 39 contará con eventos gastronómicos (concursos de melones, tortillas, postres, caldereta, paella, migas...), deportivos (torneos de pádel, billar, y tenis de mesa), de ocio (fiestas del agua y espuma, animación...), culturales, taurinos (encierros y capeas) y musicales (conciertos y verbenas populares).

Algunos de ellos forman parte de proyectos financiados por la Diputación de Badajoz para el fomento de las tradiciones, la cultura, las fiestas populares y el turismo, como el Festival de la Copla. Según ha explicado Daniel López, técnico cultural y de festejos, el lunes 18 estará dedicado a los niños, el martes será el Día de la Mujer y el miércoles el Día del Mayor, incluyendo la segunda edición del Festival de la Copla, que contará con la actuación de Nayara Madera.

Uno de los días más destacados será el jueves 21, con la habitual Convivencia de Peñas. Esta contará con un encierro infantil, animación musical, gymkana deportiva y el concierto de Adrián Bachiller.

El viernes tendrán lugar el encierro de vaquillas y el Concurso de Melón, por la mañana, y la capea, la verbena popular y la animación musical a partir de la tarde.

El sábado habrá una gran paellada, el concierto de Aurelio Gallardo y la Fiesta del Agua y la Espuma, entre otras muchas actividades. Además, antes de arrancar la presente edición de la festividad tendrá lugar la Semana Cultural, entre los días 13 y 17, en la que se desarrollarán numerosos torneos y pruebas deportivas (fútbol, cuatrola, rutas ciclistas o fiestas de agua, entre otras).