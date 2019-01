La Filmoteca de Extremadura dedica febrero al cine coreano y europeo, la memoria histórica y estrena un documental

Publicado 25/01/2019 13:30:37 CET

CÁCERES, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Extremadura ha programado para este mes de febrero la proyección, en diez localidades, del documental 'El silencio de otros', nominado a los Premios Goya, que aborda el tema de la memoria histórica y la lucha de los descendientes de las víctimas y los supervivientes del régimen franquista.

El documental, dirigido por Almudena Carracedo, que estará en el pase de Badajoz del día 17 pues su familia proviene de dicha ciudad, y Robert Bahar, se podrá ver en las cuatro sedes de la filmoteca (Badajoz, Cáceres, Plasencia y Mérida), y en las seis poblaciones de la Filmoteca Itinerante, en unos pases que se realizarán en colaboración con la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) y contará con presentaciones especiales a cargo de integrantes de la asociación en las distintas localidades.

"Es una feliz coincidencia que el anuncio del estreno de 'El Silencio de Otros' en Extremadura sea justo el día después de la publicación en el DOE de la Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura", ha afirmado este viernes el director de la Filmoteca, David Garrido, en la presentación de la programación, en la que ha dicho que este documental es "una película imprescindible para abordar este tema y transmitir su importancia".

Cabe recordar que una fotografía de 'El Mirador de la Memoria' colocado en la localidad de El Torno, fue elegida como la imagen del cartel de la película, premiada ya en la Berlinale y en los Premios Feroz.

También se podrá ver 'Historia Antigua del Cine España', ópera prima del extremeño Pedro Burgos, que cuenta la historia del cine de Albalá que creó su familia en los años 50, aprovechando la llegada de las familias de los mineros que llegaron a la zona para trabajar en la mina de uranio. "Tiene una mirada muy original y emocional basada en las vivencias de quienes lo conocieron", ha explicado Garrido.

Otra de las propuestas es 'Niñato', de Adran Orr, que narra la lucha de un padre soltero para sacar adelante a sus tres hijos mientras cultiva su pasión por el rap.

El Ciclo Premios del Cine Europeo traerá la película europea más laureada del año, la polaca 'Cold War', que consiguió en Sevilla el pasado mes de diciembre los cinco EFA (European Film Awards) más importantes y que acaba de ser nominada a tres Oscar.

Junto a ella, la italiana 'Dogman' de Mateo Garrone que fue premio al Mejor Actor para el sobresaliente Marcello Fonte, la película de animación 'Un Día Más Con Vida' que se basa en las vivencias del corresponsal de guerra Ryszard Kapuscinski que narra los últimos días de Angola como colonia portuguesa en 1975 y que es la favorita a ganar el Goya a Mejor Película de Animación y el trepidanmte thriller danés 'The Guilty' completan el ciclo de este mes de febrero.

Un año más se renueva la colaboración entre el Centro Cultural Coreano en España y Filmoteca de Extremadura para realizar el ciclo 'Un Paseo por Corea' compuesto por cuatro películas propuestas inéditas y muy diversas que abordan la historia de este fascinante país desde la denuncia social ('A Taxi Driver') al thriller de espionaje ('The Spy Gone North'), pasando por el amor y la discapacidad ('Oasis') o la gastronomía y el mundo rural ('Little Forest')

Garrido ha felicitado al equipo de la producción extremeña de animación 'Buñuel en el Laberinto de las Tortugas' por su inclusión en la Sección Oficial del próximo Festival de Cine Español de Málaga, que tendrá lugar del 15 al 24 de marzo, siendo así el marco del estreno español y europeo de la película, que una semana antes tendrá su estreno latinoamericano en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (Mexico).