La finca La Cocosa de Badajoz espera a más de 600 aficionados al astroturismo a su segunda Star Party

Presentación del festival de astroturismo Star Party 2026. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Promoción y Protección del Cielo (CPPC) de la finca La Cocosa de la Diputación de Badajoz acogerá los próximos días 11 y 12 la segunda edición de la 'Star Party', un encuentro vinculado al astroturismo, el conocimiento científico y la sostenibilidad ambiental que, durante dos jornadas, ofrece más de 40 actividades diseñadas para todos los públicos con la previsión de superar los 600 participantes.

Dirigido a divulgar los valores de la ciencia y el medio ambiente y a promover la dinamización de los recursos naturales del entorno rural de la provincia, entre las propuestas programadas dentro de este festival de astroturismo destacan las observaciones astronómicas con instrumentación especializada, sesiones de planetario, talleres infantiles de cohetes de agua y experimentos, cuentacuentos y títeres o una yincana de orientación.

Otras actividades son un 'escape room' familiar o talleres de iniciación a la astrofotografía o de manejo de telescopios. El programa completo y las inscripciones para las diferentes actividades que lo requieren estarán disponibles a partir de las 10,00 de este miércoles, día 2, en la página web del Área de Sostenibilidad.

El diputado provincial Manuel Gómez ha presentado este martes esta cita "muy especial" vinculada al astroturismo, que alcanza su segunda edición promovida por el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde y que se enmarca dentro de la "variada" programación de actividades del Centro de Promoción y Protección del Cielo.

Nacida el año pasado con el objetivo de convertirse en una cita de referencia en el ámbito del astroturismo y la divulgación científica en la provincia, ha señalado que los resultados respaldaron "desde el primer momento" el "alto éxito" de participación al reunir a más de 300 personas, "que disfrutaron de una vivencia única combinando el disfrute del cielo nocturno, el conocimiento científico y los valores de la sostenibilidad".

El Centro de Promoción y Protección del Cielo de la Cocosa es un espacio estratégico que demuestra la "convicción" de la Diputación de Badajoz respecto al turismo sostenible, el conocimiento de nuestro entorno y la protección de nuestros valores rurales naturales, de manera tal que con esta segunda edición de la 'Start Party', ha señalado, refuerzan el papel de La Cocosa como centro de referencia provincial de sostenibilidad, educación ambiental y sensibilización contra la contaminación lumínica.

Asimismo, el diputado ha destacado que la 'Start Party' "no es sólo una actividad astronómica al uso", sino una experiencia integral e intergeneracional pensada para todos los públicos y que une la observación del cielo nocturno con gastronomía, talleres medioambientales o propuestas culturales y divulgación científica adaptada.

"Un encuentro profundamente intergeneracional, participativo y abierto a toda la ciudadanía y que pone en valor la belleza de nuestro cielo y la necesidad urgente de conservarlo y protegerlo", ha apuntado, para invitar a participar en este evento y a inscribirse en las actividades a partir de este miércoles a partir de las 10,00 horas.

UNA INVITACIÓN A LEVANTAR LA MIRADA

Por su parte, el director del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, Alejandro Peña, ha destacado del Centro de Protección y Promoción que opera desde el año 2000 y que empezaron a concebirlo y a desarrollar distintos proyectos, fundamentalmente de Feder, Poctep y otros instrumentos financieros, de modo que les ha permitido disponer de una serie de instalaciones para el desarrollo de un programa "extenso" de sensibilización y promoción del cielo, para divulgar los conceptos asociados a la contaminación lumínica o poner en valor los cielos estrellados.

También se promueve la cultura de la ciencia ciudadana o se impulsa y estimula el emprendimiento asociado a la protección y la promoción de los cielos, y un ejemplo de ello es la colaboración y el convenio que tienen con la Asociación de Empresas de Astroturismo Universo Extremadura Buenas Noches, que vuelven a colaborar con esta 'Star Party' con dos días de "muchísimas" actividades, más de 40, que espera duplicar los 300 participantes del pasado año.

Nicolás Yazigi, representante de la citada asociación, ha señalado que esta 'Star Party' es una invitación a levantar la mirada en una época en la que estamos acostumbrados, especialmente los más pequeños, a dirigirla hacia abajo a los móviles y las pantallas; y ha distinguido entre aquellas actividades que están especialmente dirigidas a los niños, como un rocódromo astronómico, una yincana de orientación astronómica, cohetes de agua, planetarios o aprender qué es la contaminación lumínica.

Respecto a los adultos, podrán disfrutar de talleres de astrofotografía, catas orientadas a las estrellas o charlas sobre astroturismo o eclipses y, para cerrar la noche, se levantará la mirada para ver las estrellas con cinco observaciones paralelas, distribuidas en distintas zonas y a cargo de empresas especializadas. También habrá música en vivo o una zona de food trucks, todo ello dirigido a disfrutar en familia y aprender jugando, en la jornada del viernes por la tarde-noche y en la del sábado durante todo el día.