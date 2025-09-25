La firma de hipotecas en Extremadura aumenta un 10,7% en julio en tasa interanual

MADRID/MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Extremadura ha crecido un 10,7% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 25,02% a nivel nacional), hasta sumar un total de 789 operaciones, aunque se ralentiza, con 0 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En Extremadura se han prestado 73,06 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 11,38 por ciento más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas ha bajado un 8,7 por ciento.
Atendiendo al total de fincas, se han constituido un total de 1.049 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 124,34 millones de euros. De ellas, 82 han sido sobre fincas rústicas y 967 sobre urbanas.
De las 967 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Extremadura, 789 han sido sobre viviendas; 22 en solares y 156 en otro tipo.
El número de operaciones que han cambiado de entidad (subrogaciones al acreedor) ha sido de 37 y en 80 hipotecas ha cambiado el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 262 hipotecas con cambios en sus condiciones, 145 han sido por novación.
Por contra, se han cancelado 1.035 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 794 han correspondido a viviendas, 72 a fincas rústicas, 153 a urbanas y 16 sobre solares.
Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas ha registrado un aumento en todas las regiones con Aragón (+79,72%), La Rioja (+45,00%) y Canarias (+43,40%) a la cabeza, salvo en Navarra con una caída del 2,36% por ciento.
En cuanto al importe prestado, ha aumentado en todas las comunidades con Aragón (+114,12%), La Rioja (+59,01%) y Cantabria (+54,14%) anotando los mayores ascensos, y Extremadura, (+11,38%), Galicia (+12,69%) y Madrid (+15,17%) en el lado contrario.
DATOS NACIONALES
Por su parte, a nivel nacional el número de hipotecas constituidas sobre viviendas ha subido un 25% en julio respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 45.067 préstamos, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2010, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el avance interanual de julio, que se ha moderado más de seis puntos respecto al experimentado en junio (+31,7%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 13 meses consecutivos de alzas.
El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se ha situado en julio en el 2,94%, por debajo del 2,99% del mes anterior y el más bajo desde el pasado mes de mayo (2,91%). Con el dato de julio se acumulan ya seis meses consecutivos con una tasa inferior al 3 por ciento.
El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas ha logrado bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en julio ha seguido por debajo de esa cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se ha situado en 25 años en el séptimo mes de 2025.
El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas ha subido un 7,6% interanual en julio, hasta los 163.307 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 34,5%, hasta rozar los 7.360 millones de euros.
El 29,9% de las hipotecas sobre viviendas se ha constituido en julio a tipo variable, mientras que el 70,1% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio ha sido del 2,94% tanto para las hipotecas de tipo variable como para las de tipo fijo.
En tasa intermensual (julio sobre junio), las hipotecas sobre viviendas han aumentado un 7,7% y el capital prestado ha crecido un 4,5 por ciento. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda ha disminuido un 3% respecto a junio.
En los siete primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 24,9%, con avances del 41,1% en el capital prestado y del 13% en el importe medio de los créditos concedidos.