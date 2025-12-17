La firma de hipotecas en Extremadura aumenta un 16,1% en octubre en tasa interanual, el mayor incremento del país

Archivo - Un hombre mira anuncios de una agencia inmobiliaria en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Extremadura ha subido un 16,1 por ciento en octubre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 0,58% a nivel nacional), hasta sumar un total de 982 operaciones, aunque se ralentiza, con 0 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Extremadura se han prestado 90,41 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en octubre, un 25,63 por ciento más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas ha subido un 12,9 por ciento.

Atendiendo al total de fincas, se han constituido un total de 1.285 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 150,52 millones de euros. De ellas, 97 han sido sobre fincas rústicas y 1.188 sobre urbanas.

De las 1.188 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en octubre en Extremadura, 982 han sido sobre viviendas; 11 en solares y 195 en otro tipo.

El número de operaciones que han cambiado de entidad (subrogaciones al acreedor) ha sido de 12 y en 38 hipotecas ha cambiado el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 205 hipotecas con cambios en sus condiciones, 155 han sido por novación.

Por contra, se han cancelado 1.090 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 824 han correspondido a viviendas, 72 a fincas rústicas, 160 a urbanas y 34 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se ha comportado mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior ha sido en Extremadura (+16,08%), Castilla-La Mancha (+15,63%) y Cantabria (+14,97%), mientras que las comunidades que han marcado un peor registro han sido Aragón seguida de Castilla y León y Galicia con caídas del 10,68%, 7,95% y 6,96%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, ha aumentado en todas las comunidades con Comunitat Valenciana (+29,48%), Cantabria (+29,12%) y Castilla-La Mancha (+27,32%) anotando los mayores ascensos, y Galicia, (+0,16%), Canarias (+0,38%) y Aragón (+1,31%) en el lado contrario.

DATOS NACIONALES

Mientras, a nivel nacional el número de hipotecas constituidas sobre viviendas ha subido un 0,6% en octubre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 52.198 préstamos, su mayor cifra en cualquier mes desde septiembre de 2010 y la mayor en un mes de octubre en 16 años, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de octubre, menor en más de once puntos al experimentado en septiembre (+12,2%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 16 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se ha situado en octubre en el 2,81%, por debajo del 2,85% del mes anterior y el más bajo desde enero de 2023 (2,64%). Con el dato de octubre se acumulan ya nueve meses consecutivos con una tasa inferior al 3 por ciento.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas ha logrado bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en octubre ha logrado seguir por debajo de esa cota y marcar mínimos de casi tres años. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se ha situado en 26 años en el décimo mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas ha subido un 10,4% interanual en octubre, hasta los 167.080 euros, mientras que el capital prestado ha aumentado un 11%, hasta superar los 8.721 millones de euros.

El 38,7% de las hipotecas sobre viviendas se ha constituido en octubre a tipo variable, mientras que el 61,3% lo han hecho a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio ha sido del 2,79% para las hipotecas de tipo variable y del 2,82% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (octubre sobre septiembre), las hipotecas sobre viviendas se han disparado un 13,2% y el capital prestado ha avanzado un 10,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda ha disminuido un 2,6% respecto a septiembre.

En los diez primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 18,4%, con avances del 33,4% en el capital prestado y del 12,7% en el importe medio de los créditos concedidos.

ANDALUCÍA Y CATALUÑA, LAS QUE MÁS HIPOTECAS SOBRE VIVIENDAS FIRMAN

Por comunidades autónomas, las que han registrado un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el décimo mes del año han sido Andalucía (10.301), Cataluña (9.025), Madrid (8.243) y Comunidad Valenciana (6.739).

Nueve comunidades han firmado el pasado mes de octubre más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2024, especialmente Extremadura (+16,1%), Castilla-La Mancha (+15,6%), Cantabria (+15%) y Comunidad Valenciana (+10,4%), las únicas con avances de dos dígitos.

Por contra, se han registrado descensos interanuales en ocho regiones, principalmente en Aragón (-10,7%), Castilla y León (-7,9%), Galicia (-7%) y Madrid (-5,9 por ciento).

EL TOTAL DE FINCAS HIPOTECADAS BAJA UN 0,4%

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) ha bajado en octubre un 0,4% respecto al mismo mes del año 2024, hasta un total de 66.960 préstamos.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos ha crecido un 8% interanual en el décimo mes del año, hasta casi los 12.253 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ha avanzado un 8,4%, con 182.989 euros.

El pasado mes de octubre un total de 13.369 hipotecas han cambiado sus condiciones, cifra un 17,6% inferior a la de igual mes de 2024.

Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se han producido 8.485 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), un 30,2% menos.

El número de operaciones que han cambiado de entidad (subrogaciones al acreedor) ha sido de 1.318, un 7,1% menos que en octubre de 2024.

Por su parte, en 3.566 hipotecas ha cambiado el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 34,1% más que igual mes del año pasado.

De las 13.369 hipotecas con cambios en sus condiciones en octubre, el 75,7% se han debido a modificaciones en los tipos de interés.