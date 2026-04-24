La firma de hipotecas en Extremadura baja un 17,3% en febrero en tasa interanual, el mayor descenso del país

MÉRIDA/MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La firma de hipotecas sobre viviendas en Extremadura ha descendido un 17,3 por ciento en febrero respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 650 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este descenso porcentual es el mayor descenso del país, frente a una subida del 16,26 por ciento a nivel nacional. Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 19,4 por ciento.
En Extremadura se han prestado 63,99 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en febrero, un 13,31 por ciento menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas ha bajado un 27,2 por ciento.
Atendiendo al total de fincas, se han constituido un total de 1.142 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 135,43 millones de euros. De ellas, 54 han sido sobre fincas rústicas y 1.088 sobre urbanas.
De las 1.088 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en febrero en Extremadura, 650 han sido sobre viviendas; siete en solares y 431 en otro tipo.
El número de operaciones que han cambiado de entidad (subrogaciones al acreedor) ha sido de 12 y en 50 hipotecas ha cambiado el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 130 hipotecas con cambios en sus condiciones, 68 han sido por novación.
Por contra, se han cancelado 920 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 704 han correspondido a viviendas, 58 a fincas rústicas, 148 a urbanas y 10 sobre solares.
Por comunidades autónomas, donde se ha comportado mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior ha sido en Madrid (+36,87%), Castilla - La Mancha (+29,53%) y Andalucía (+24,70%), mientras que las comunidades que han marcado un peor registro han sido Extremadura, seguida de País Vasco y La Rioja, con caídas del 17,3 por ciento, 7,16 por ciento y 4,71 por ciento, respectivamente.
En cuanto al importe prestado, ha aumentado en todas las comunidades con Andalucía (+48,16%), Castilla - La Mancha (+44,75%) y Galicia (+41,10%) marcando los mejores registros, salvo en La Rioja, en donde se ha reducido un 1,24 por ciento.
