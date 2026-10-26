La firma de hipotecas en Extremadura vuelve a tasas positivas con un aumento del 41,8% en agosto

Archivo - Construcción de viviendas. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
MÉRIDA, (EUROPA PRESS)
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Extremadura en agosto ha aumentado un 41,8% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,35% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 736 operaciones.
En comparación con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 2,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En Extremadura se prestaron 76,89 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en agosto, un 60,76% más que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 1,8%.
Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 964 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 110,05 millones de euros. De ellas, 48 fueron sobre fincas rústicas y 916 sobre urbanas.
De las 916 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en agosto en Extremadura, 736 fueron sobre viviendas; 5 en solares y 175 en otro tipo.
El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 14 y en 49 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 159 hipotecas con cambios en sus condiciones, 96 fueron por novación.
Por contra, se cancelaron 759 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 578 correspondieron a viviendas, 58 a fincas rústicas, 116 a urbanas y 7 sobre solares.
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