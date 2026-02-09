Fiscalía y Abogacía de Extremadura firman un protocolo para impulsar la conformidad en juicio penales

El decano del Colegio de Abogados de Cáceres, Carlos Alberto Montero Juanes; el fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, y el decano del Colegio de Abogados de Badajoz, Ildefonso Seller, firman un protocolo - EUROPA PRESS

CÁCERES, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía y los Colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz han firmado este lunes un protocolo de actuación con el objetivo de impulsar la conformidad en los casos penales y evitar tener que ir a juicio, con lo que se agilizaría el proceso en beneficio tanto de la víctima como del acusado.

La conformidad penal supone que el acusado o acusados en un determinado procedimiento penal aceptan unos hechos y también las consecuencias jurídicas que tienen esos hechos delictivos, es decir, la pena, y en su caso la responsabilidad civil que proceda.

El fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes; el decano del Colegio de Abogados de Badajoz, Ildefonso Seller, y el decano del Colegio de Abogados de Cáceres, Carlos Alberto Montero Juanes, han rubricado el protocolo para renovar los medios de solución consensuada del proceso penal.

"Se trata de agilizar, establecer cauces seguros y eficaces de conformidad, evitando incluso el señalamiento de juicio oral con los efectos positivos que esto tiene", ha explicado el fiscal, ya que la conformidad conlleva la reducción de los señalamientos de juicios orales, con lo que se descarga la agenda de los tribunales de justicia.

También se evitan citaciones innecesarias a todas las partes integrantes y a todos los intervinientes en un juicio oral, como son los testigos, peritos, y la propia víctima, con lo que se contribuye a una justicia penal "más rápida y más eficaz".

Desde una perspectiva subjetiva, el acusado acepta los hechos, lo que significa que está de acuerdo con esos hechos punibles y con la pena que se le impone, la cual suele ser reducida respecto de la inicialmente solicitada.

"Y también tiene un efecto favorecedor de los derechos de las víctimas porque el juicio oral supone una revictimización al tener que recordar los hechos ya que, al someterse al interrogatorio de las partes, tiene que revivir los hechos que no coadyuvan precisamente a la evolución integral de la misma", ha explicado el fiscal Superior de Extremadura.

Según ha explicado en una rueda de prensa previa a la firma del protocolo, "el olvido de estos hechos es un principio absolutamente ineludible de la recuperación de las víctimas", por lo que la conformidad penal tiene efectos favorables tanto con cuestiones objetivas como subjetivas.

Montero Juanes ha agradecido a los abogados pacenses y cacereños que contribuyan a aplicar este protocolo para "agilizar la Administración de Justicia y evitar esas dilaciones que en muchas ocasiones produce el señalamiento del juicio oral".

AHORRAR TRÁMITES Y COSTES

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Badajoz, Ildefonso Seller ha incidido en que el objetivo es ahorrar trámites del procedimiento y costes a la Administración de Justicia en el sentido de no llegar a la celebración del acto del juicio oral, por lo que este protocolo recoge que se puede llegar a la conformidad en cualquiera de los tres trámites intermedios antes de llegar al juicio.

Es decir, desde el momento que hay una investigación judicial completada, con el escrito de acusación del fiscal o antes del acto del juicio oral. En todos estos momentos se puede llegar a la aplicación de este protocolo de la conformidad, tal y como está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que además se garantiza el secreto profesional.

El decano del Colegio de Abogados de Cáceres, Carlos Alberto Montero Juanes, también ha incidido en lo positivo de este protocolo porque desde la Abogacía siempre se ha visto el juicio oral "como un acto con una carga emocional importante para todos los implicados en el mismo, no solamente el acusado sino también las víctimas y aquellos terceros intervinientes".

"Muchas veces un acto evitable y no son pocas las veces que se ha llegado a conformidades en el propio acto de la vista, lo cual no es lo más apropiado y oportuno, no solo en cuanto a coste sino también en cuanto a coste emocional", ha indicado.

Por ello, fiscales y abogados se comprometen a impulsar el conocimiento de este protocolo para darle el mayor cumplimiento posible en beneficio de todas las partes.

Cabe recordar que en la mitad de los casos penales se llega a un conformidad de las partes pero casi siempre se produce en el propio juicio oral, con lo cual ya se han pasado todas las fases del proceso, es decir, se han calificado los hechos, se ha citado a los testigos, a las partes, se ha convocado a los abogados, magistrados, fiscal del juicio y, en ese momento, se llega a la conformidad.

"Lo que pretendemos es establecer un cauce para no llegar a ese momento, para evitar el juicio, descargar de señalamiento la jurisdicción penal y evitar esas molestias", ha insistido el fiscal Superior, que ha añadido que "el peor trago de la víctima y que menos contribuye a su reparación, a sus derechos, es el momento del juicio oral en el cual hay que recordar los hechos", como en el caso de agresiones sexuales.

Por eso, si se evita ir a juicio también se está contribuyendo a la recuperación integral de la víctima, además de agilizar la Administración de Justicia, ya que "en demasiadas ocasiones" se llega a la conformidad en el último momento.