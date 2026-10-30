Freampa pide a la Junta la jornada lectiva completa el día de las elecciones sindicales con "alternativas organizativas"

Archivo - Imagen de los pupitres de una clase - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de Centros Públicos (Freampa-CP) ha mostrado su "rechazo absoluto" a la suspensión de las actividades lectivas a partir de las 12,00 horas del 3 de diciembre --jornada de elecciones sindicales-- acordada entre Junta y sindicatos en Mesa Sectorial, por considerarla una medida "desproporcionada" que "perjudica innecesariamente el normal desarrollo de la actividad educativa".

Así, solicita a la Consejería de Educación y Formación Profesional que reconsidere y rectifique esta decisión, dejando sin efecto la "suspensión generalizada" de las clases y "garantizando el desarrollo de la jornada lectiva completa".

De igual modo, reclama que se estudien y pongan en marcha "alternativas organizativas" que permitan al profesorado ejercer "plenamente" sus derechos sindicales y electorales, "sin menoscabar el derecho del alumnado a recibir sus clases".

Exige también que, en futuras decisiones que afecten directamente al funcionamiento de los centros educativos y a la organización de la vida familiar, "se cuente con las organizaciones representativas de las familias", evitando que éstas vuelvan a quedar "al margen de decisiones que les afectan directamente".

Freampa solicita, así, que se le informe de las "razones organizativas concretas" que justifican la suspensión de las actividades lectiva a partir de las 12, así como de las "alternativas" que se hayan valorado antes de adoptar esta medida.

En nota de prensa, Freampa remarca que no va a "normalizar" que, "cada vez que surge una necesidad organizativa de la Administración, la respuesta pase por recortar tiempo de enseñanza al alumnado". Tampoco va a aceptar que las familias "tengan que asumir, una vez más, las consecuencias de decisiones adoptadas sin diálogo, sin participación y sin valorar suficientemente sus repercusiones".

"Los derechos del profesorado deben respetarse, pero los del alumnado también. Y el derecho a la educación no puede quedar relegado a un segundo plano por razones de organización administrativa", insiste la federación, que añade que las familias no piden "privilegios" sino "respeto, participación y, sobre todo, que se garantice a los hijos e hijas aquello que por derecho les corresponde: recibir sus clases durante toda la jornada lectiva".