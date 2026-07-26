Fregenal (Badajoz) ahonda en las raíces de uno sus hijos ilustres, Manuel de Solórzano, jesuita del siglo XVII

Cartel de la jornada 'Manuel de Solórzano: un jesuita del siglo XVII, hijo ilustre de Fregenal' que se va a realizar el miércoles 29 de julio de 2026. - AYUNTAMIENTO DE FREGENAL DE LA SIERRA

FREGENAL DE LA SIERRA (BADAJOZ), 26 (EUROPA PRESS)

La localidad pacense de Fregenal de la Sierra ahondará el miércoles 29 de julio en la figura de uno de sus hijos ilustres, el misionero jesuita del siglo XVII Manuel de Solórzano y Escobar, quien gran parte de su misión en la vida la dedicó a evangelizar en las Islas Marianas, en la Micronesia, donde murió asesinado en las revoluciones de los chamorros, nativos de las mismas.

Será un acto con coloquio en el Colegio de los Jesuitas, a las 20,00 horas, organizado por el Ayuntamiento, con presencia de los concejales del gobierno municipal Esperanza Vega y Antonio Bermejo; el cronista oficial, Rafael Caso; Alexandre Coello de la Rosa, de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona); David Atienza de Frutos, de la Universidad de Guam (Islas Marianas), y Manuel López Casquete de Prado, de la Universidad Loyola Andalucía (Sevilla).

Según explica Manuel López, el motivo de este acto es exponer el trabajo de investigación de años sobre Manuel de Solórzano, "una figura de Fregenal muy importante del siglo XVII, y al mismo tiempo muy desconocida". En el municipio se conserva un cuadro de su persona en la Galería de Personajes Ilustres situada en el Santuario de Nuestra Señora Santa María de los Remedios.

Sin embargo, comenta que "para la gente del pueblo es muy desconocida", de ahí que un grupo de investigadores ha trabajado en su figura, entre ellos Andrés Oyola, quien ya ha fallecido y fue el cronista oficial de Segura de León, junto a los tres que estarán presentes en el acto.

Por tanto, el investigador de la Universidad Loyola Andalucía resalta que el objetivo es "dar a conocer esta figura tan importante a su pueblo, a sus paisanos, y mostrar cuáles son las investigaciones realizadas sobre su obra, su vida, su muerte y sus reliquias, con el destino que han vivido las mismas y los avatares desde que salieron de la isla de Guam y llegaron a España".

LAS CARTAS DE GUAM A FREGENAL

Al respecto, Manuel López detalla que han enviado hace más de un mes al Boston College, universidad de la Compañía de Jesús, ubicada en Massachusetts (Estados Unidos), las cartas que Manuel de Solórzano escribió desde que salió de Fregenal a mitad del siglo XVII hasta la última que envió, un par de meses antes de morir y que su padre las fue conservando en Fregenal, todo ello para editarlas en dicho centro.

En este sentido, afirma que "ya se editó un primer volumen y ahora se va a editar el segundo con el resto de las cartas en una edición bilingüe español-inglés". En concreto, valora que "en estas cartas él va dando cuenta de toda su vida, desde muy joven, cuando entró en la Compañía de Jesús, que en esa época se entraba con 13-14 años y con esa edad salió de Fregenal, con la oposición de su padre, destino a Zafra y ahí empezó su proceso de formación".

Tras ello, el investigador apunta que "la parte más importante fue en Granada, y al término de su período de formación se embarcó en Cádiz y se fue a las Islas Marianas siguiendo la estela evangelizadora de San Francisco Javier, que era el modelo en aquella época de celo misionero".

Así, relata que en el acto van a ir mencionando y trazando la biografía del jesuita Solórzano a través de sus propias cartas, que él va mandando a Fregenal desde Guam, al tiempo que hablarán de cómo las reliquias llegaron a Fregenal, destacando que en Guam "son objeto de veneración y de respeto". De hecho, subraya que "hubo muchos acontecimientos milagrosos en torno a las reliquias, uno de ellos presenciado por un obispo de Badajoz que levantó acta de lo que presenció".

"EL FRUTO DE LA ENTREGA MISIONERA"

También, asegura que irán trazando el avance histórico hasta los años más recientes, que en la Navidad de 2014 a 2015 las reliquias volvieron a Guam y se celebró un acto de reconciliación en la Catedral de Agaña, la capital de Guam.

Igualmente, abordarán la visita del año 2023 de los más de 200 jóvenes peregrinos de dichas islas a Fregenal y Segura de camino a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa, quienes "abarrotaron y llenaron de vida con sus cánticos y su juventud el Santuario de la Virgen de los Remedios", elogia Manuel López, quien declara que dichos jóvenes son "el fruto de aquella entrega misionera de Manuel de Solórzano y regresaron a Fregenal".