Fuertes vientos acompañados de granizo provocan numerosos daños materiales en Plasencia,

Daños materiales por un tornado en Plasencia - 112 DE EXTREMADURA

PLASENCIA (CÁCERES), 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fuertes vientos acompañados de granizo han provocado en la tarde de este viernes, 30 de enero, numerosos daños materiales en viviendas y mobiliario urbano en la localidad cacereña de Plasencia, que se están evaluando, aunque no hay que lamentar heridos.

Se trataría de un tornado que ha tenido lugar entre las 16,20 y las 16,30 horas de este viernes aproximadamente, y ha afectado fundamentalmente a la zona del Hospital Virgen del Puerto, avenida Dolores Ibárruri, Ciudad Jardín, Cementerio Municipal y Polígono Industrial, según señala la Policía Local.

Ante esta situación, el 112 han activado a los efectivos del Infoex para la retirada de vegetación y escombros provocados por fuertes vientos en Plasencia, que se encuentra en alerta amarilla por fuentes vientos hasta esta medianoche.

También están trabajando en la zona agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos del Sepei, efectivos del Ayuntamiento de Plasencia, de Protección Civil y de Cruz Roja.

Por este motivo, el 112 Extremadura ha gestionado 30 incidencias en Plasencia, fundamentalmente por daños materiales y mobiliario urbano, aunque no hay que lamentar heridos.