La Fundación Mercedes Calles expone en Cáceres objetos personales de Miguel Delibes en homenaje a su mujer

El coordinador de la Fundación Miguel Delibes, Fernando Zamácola; Germán Delibes y Maritina Guisado, presidenta de la FMCCB de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros (FMCCB) de Cáceres ha organizado una nueva exposición en su sede de la plaza de San Jorge, donde se pueden ver objetos personales como fotografías, libros, cuadros y cartas, pertenecientes a la familia de Miguel Delibes, con los que se quiere rendir un homenaje a su mujer, Ángeles de Castro, y mostrar la huella que dejó en la vida y obra del escritor vallisoletano.

La exposición 'Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes' podrá verse hasta el 2 de noviembre y la diseñó la Fundación Miguel Delibes para conmemorar el cincuenta aniversario del fallecimiento de Ángeles de Castro, que murió en 1974 a los 52 años.

La presidenta de la FMCCB, María Justina Guisado, ha explicado este miércoles en la presentación que "es una exposición que invita a recorrerla con calma, a detenerse ante sus fotografías y documentos y, sobre todo, a descubrir una dimensión más íntima de Delibes y revelar hasta qué punto Ángeles fue una presencia fundamental en su trayectoria".

Por su parte, el presidente de la Fundación Miguel Delibes y uno de los siete hijos que tuvo el matrimonio, Germán Delibes, ha explicado que esta exposición no es el fruto del deseo de los hijos de honrar a su madre cuando se cumplían 50 años de su fallecimiento, "sino que es un nuevo homenaje de Miguel Delibes que le realiza a su compañera 16 años después de su muerte".

Con esta exposición, se quiere mostrar todo lo que Delibes "debía" a su mujer, quien le "había liberado de todas las cosas que podían atosigar a un ciudadano normal", ha dicho su hijo, que ha recordado que gracias al papel que Ángeles jugó en la familia, Miguel se aficionó a la lectura y pudo dedicarse a escribir y a ejercer sus obligaciones como académico de la Real Academia Española (RAE).

Ambos viajaron por todo el mundo, ella era la primera lectora de sus obras y le servía de traductora al hablar francés e inglés. "De manera que sin Ángeles, Delibes tampoco hubiera tenido una proyección en el extranjero como la que tuvo", ha apuntado su hijo, que ha recalcado que todo esto lo dejó reflejado en las dedicatorias de los libros y, sobre todo, en su obra Señora de rojo sobre fondo gris, dedicada a su mujer.

UNA DEUDA

El coordinador de la Fundación Miguel Delibes, Fernando Zamácola, ha incidido en que la exposición pretende ser un homenaje a Ángeles de Castro, y de la "deuda" que el escritor sentía que tenía con ella por aficionarlo a la lectura, por su capacidad de socializar y de "abrir esas puertas que a un Delibes quizás más taciturno le costaba, pero también de encargarse de las cuestiones prácticas para una persona que en realidad tenía ya tres oficios, que eran, por supuesto, el de literato, pero también el de periodista y el de catedrático de universidad".

La muestra se puede visitar en dos salas y se inicia con la dedicatoria original que Delibes escribió en 1946 en la que decía: "A la mujer que más influyó en la vida de un hombre, con el cariño sin límites de su marido".

A continuación, una infografía hace un recorrido por la línea de vida de Ángeles, dando paso a una treintena de fotografías, algunos retratos y paneles que están dispuestos de manera cronológica para ilustrar los momentos más importantes de su existencia. La muestra recoge muchas imágenes hasta ahora inéditas que se encontraban en el archivo familiar acompañadas de reproducciones de cuatro obras de Eduardo García Benito, que incluye el famoso cuadro Señora de rojo.

Además de las fotografías, en diferentes vitrinas se muestran objetos personales del matrimonio como la pequeña biblioteca que fueron conformando juntos desde su etapa de noviazgo en 1939, que incluyen algunas dedicatorias mutuas, la máquina de escribir que Ángeles regaló a Miguel con motivo de la pedida de mano, o algunas cartas de condolencias que Delibes recibió cuando enviudó remitidas por Carmen Laforet o Julián Marías, entre otros, y que ensalzan la figura de su mujer.

La parte final de la muestra está dedicada a la novela Señora de rojo sobre fondo gris escrita por Delibes 17 años después del fallecimiento de Ángeles, a lo largo de la cual le rinde un sentido tributo. Se muestran diferentes ediciones y traducciones a una decena de idiomas y algunos comentarios de otros autores a la novela, así como el cartel de la adaptación teatral que hasta hace poco mantuvo sobre las tablas de los teatros españoles de la mano del actor José Sacristán.

La exposición 'Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes' se puede visitar hasta el 2 de noviembre en horario de 10,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 de martes a sábado, y los domingos en horario de mañana.