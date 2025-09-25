Gallardo advierte a Guardiola que no van a echarle y ésta le replica que es "un verdadero problema para su partido"

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha advertido este jueves a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que no van a echarle de la Cámara regional, a lo que la presidenta extremeña le ha replicado que el dirigente socialista es "un verdadero problema para su partido".

Guardiola y Gallardo se han enzarzado este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta formulada por el presidente del Grupo Socialista sobre las acciones que llevó a cabo hasta el 16 de septiembre en relación con la crisis del transporte escolar.

En su intervención, Gallardo ha aseverado que María Guardiola y su partido "acompañado de seis organizaciones de la ultraderecha, han intentado que yo no esté aquí", tras lo que ha reafirmado que "ni aunque se apoyen en la maldad de esas organizaciones, ni tampoco en conjeturas sin base alguna, van a echarme".

En ese sentido, el dirigente socialista ha aseverado que continúa al frente del Grupo Socialista "para defender los intereses de la mayoría social de esta tierra, siempre fiel a mi compromiso con Extremadura", que según ha recordado, "ha demostrado durante 21 años como alcalde y 10 como presidente de Diputación" de Badajoz.

En ese sentido, Gallardo ha recordado que a él, a diferencia de Guardiola, le han votado su compañeros, y "eso no lo van a impedir ni siete ni setenta organizaciones de la ultraderecha", ha aseverado.

"No nos vamos a arrugar, señora Guardiola, no nos van a doblegar", tras lo que Gallardo ha aseverado que "a partir de ahora vamos a hablar de los problemas reales de Extremadura, que son los que le preocupan a los extremeños", ha asegurado.

GUARDIOLA SEÑALA QUE GALLARDO "MIENTE A CONCIENCIA"

En su turno de réplica, María Guardiola ha censurado que Gallardo le dé "lecciones de responsabilidad la misma semana que conocemos que se va a sentar en el banquillo por enchufar al hermano del presidente", tras lo que aseverado que el dirigente socialista "miente a conciencia, miente con dedicación y diría que incluso miente hasta con placer".

La presidenta de la Junta ha espetado a Gallardo que "jamás ha gestionado, porque gobernar y gestionar exige otra cosa, exige pensar y mirar en el interés común por encima de las siglas y sin mentir", mientras que él "ha hecho todo lo contrario, por eso se va a sentar en el banquillo, porque ha beneficiado a sus amigos, se ha vengado de sus enemigos y ha mentido hasta la saciedad para ocupar ese puesto", ha dicho.

"Ahora está reinando en el PSOE de Extremadura, está reinando en su partido, muy a pesar de sus propios compañeros", y lo ha hecho "después de pisotear a algunos hombres, pero sobre todo a algunas mujeres que tienen más discurso, más dignidad, más respetabilidad y menos problemas judiciales que usted", ha espetado la presidenta extremeña.

Por todo ello, Guardiola ha asegurado que Gallardo "es el rey de un partido roto" en el que "ninguno quiere decirle lo que todos saben, que es un verdadero problema para su propio partido", tras lo que le ha advertido que "deje de confundir lo personal con lo político".

"Usted puede criticar mis políticas, puede criticar mis medidas, pero no me juzgue, no me describa, no me defina, porque soy la mujer que me da la gana de ser", ha advertido Guardiola a Gallardo, al que ha asegurado que su trabajo es "defender un proyecto político".

Por todo ello, María Guardiola ha instado al dirigente socialista a que "ejerza con responsabilidad su rol" en la Asamblea de Extremadura, y que "la política de barra de bar déjela para los bares y para sus corrillos con los amigotes", ha resaltado.

