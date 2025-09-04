Gallardo advierte que rechazar la condonación de la deuda sería "la mayor traición a Extremadura en nombre de Feijóo"

MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha alertado este jueves de que si finalmente Guardiola "antepone los intereses del PP frente a los intereses de Extremadura", y rechaza la condonación de la deuda, sería "la mayor traición que se hace a esta tierra en nombre de Feijóo, en nombre del fracasado Feijóo", ante lo que los socialistas deben alzar la voz".

Por eso, Gallardo ha advertido que desde el PSOE van a estar "muy atentos a qué hace el gobierno del PP en la quita de la deuda", tras lo ha advertido que no van "a permitir que Extremadura no se beneficie de aminorar la deuda en un 32 por ciento y 1.712 millones de euros", ha dicho.

"No lo vamos a permitir", ha reiterado Gallardo, quien ha aseverado que con 1.712 millones de euros "se podrían hacer 12.000 viviendas a 140.000 euros", por lo que de esta forma "ya tendría resuelta, Guardiola, la situación de la vivienda en Extremadura".

Miguel Ángel Gallardo se ha pronunciado de esta forma este jueves en el acto del inicio del curso político del PSOE, en el que han participado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el secretario general de Mérida y alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.

(Más información en Europa Press)