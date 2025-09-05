Gallardo afea a Guardiola que "no ha habido prevención" de incendios y las ayudas se anunciaron "desde la improvisación"

JARILLA (CÁCERES), 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado respecto a los incendios forestales de este verano en la región como el de Jarilla que el gobierno de María Guardiola ha estado "sobrepasado", y que lo que lo indica "claramente" es que no ha habido prevención y que las ayudas se han anunciado "desde la improvisación".

De lo que los socialistas hacen "responsable" al gobierno de Guardiola y lo que creen que "indica claramente que ha sobrepasado al gobierno de Guardiola ha sido que no ha habido prevención, y que las ayudas se han anunciado desde la improvisación", ha remarcado, junto con que no ha habido prevención porque este jueves se ha conocido que "solo se ha gastado cuatro de cada diez euros de 43 millones de euros que había para prevención de incendios".

Para Gallardo, eso "significa" que el Ejecutivo regional de Guardiola ha estado "más preocupado" por cambiar consejeros y llegar a un acuerdo con los "negacionistas de Vox", que "realmente en ejecutar medidas que pudieran paliar situaciones trágicas como las que hemos vivido", algo que "no solamente hay que destacar", sino que es "necesario" que el gobierno autonómico lo explique.

En este punto, ha recordado que el PSOE ha pedido ya la comparecencia de María Guardiola, quien "se esconde detrás del reglamento" y ante lo que ha considerado que un político se puede equivocar, pero "lo que nunca puede hacer es esconderse". "Eso no lo puede hacer ningún político, y eso es lo que está haciendo el gobierno de Guardiola y la propia presidenta", ha afirmado.

