Gallardo anuncia una enmienda a la totalidad a los PGEx de 2026 y señala que están "preparados" para unas elecciones

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado que su partido va a presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026, por ser "injusto, insolidario" y está elaborado "para los de siempre, para los ricos, para los privilegiados.

Es un presupuesto que "no se adapta a las necesidades de los extremeños", de ahí que el Grupo Socialista haya decidido presentar una enmienda a la totalidad, que "es una alternativa", ha señalado Gallardo, quien ha instado a la presidenta de la Junta a que "deje de que los extremeños tengan oportunidades".

En ese sentido, el dirigente socialista ha aseverado que "si usted se rinde y plantea unas elecciones", tal y como anunció en caso de que no salieran adelante los presupuestos, "que sepa que el PSOE está preparado, porque los extremeños tendrán una oportunidad para volver a la justicia social y a la igualdad".

Por todo ello, Gallardo ha reafirmado que el PSOE mantiene la "mano tendida para hablar" sobre los presupuestos, pero "siempre y cuando ustedes estén en la disposición de hacerlo", tras lo que ha resaltado que desde el PSOE están "preparados" para unas elecciones, que serían "una oportunidad para que los extremeños acaben con el infierno de gobierno que tienen".

Miguel Ángel Gallardo se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en el transcurso de una pregunta a la presidenta de la Junta, María Guardiola, sobre si da por terminada la legislatura.

