Gallardo se compromete a crear líneas de apoyo para la primera instalación agraria de 600 jóvenes y mujeres

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, visita Acenorca - PSOE DE EXTREMADURA

MONTEHERMOSO (CÁCERES), 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido a activar líneas de apoyo económico y técnico para la primera instalación agraria de 600 jóvenes y mujeres, con lo que se promoverá el relevo en el medio rural.

Gallardo ha lamentado que durante los dos años y medio de gobierno de la 'popular' María Guardiola el sector primario haya sido de los "más abandonados" y, frente a ello, los socialistas abogan por un campo que sea cultivado por "las gentes de Extremadura".

Por eso, en el programa electoral con el que el que el PSOE concurrirá a las elecciones ofrece "soluciones" como acompañar al sector de cara al relevo generacional o en su modernización tecnológica.

"Han hecho un esfuerzo inmenso por adaptar sus monocultivos a la tecnología, para que la tecnología le ofrezca productividad, y ahí tiene que estar siempre la Junta de Extremadura", ha defendido.

También ha indicado que el programa electoral contempla las modificaciones normativas necesarias para garantizar que cualquier mujer u hombre pueda acceder a las ayudas a la primera instalación con independencia de que su cónyuge haya recibido previamente una subvención por el mismo concepto, y sin que el régimen económico matrimonial pueda ser utilizado como causa de exclusión.

"Es absolutamente injusto, absolutamente insolidario que uno quiera emprender, que uno quiera poner en marcha un negocio, y que le penalice el estar casado", ha dicho.

Asimismo, y si se busca que la gente se quede en los pueblos, Gallardo ha considerado que es "imprescindible" que cuenten con viviendas, por lo que se pondrá en marcha un plan de rehabilitación de 5.000 viviendas en el mundo rural.

Este plan, ha dicho, permitirá a la gente que vive en los pueblos y que quiere dedicarse a una agricultura sostenible pueda hacerlo "sin ningún género de duda".

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha realizado estas declaraciones en Montehermoso (Cáceres), donde ha visitado la cooperativa Acenorca y ha mantenido diferentes reuniones.

(Más información en Europa Press)