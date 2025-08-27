Gallardo considera que Guardiola "debe dar la cara" sobre la gestión de los incendios y exige ayudas para los afectados

Archivo - El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en una imagen de archivo - PSOE DE EXTREMADURA - Archivo

Miguel Ángel Gallardo pide la concesión de la Medalla de Extremadura al Infoex

MIAJADAS (CÁCERES), 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "debe dar la cara" sobre la gestión de los incendios y ha exigido, entre otras medidas, ayudas directas o líneas de crédito para los afectados.

Del mismo modo, también ha reclamado la puesta en marcha de un plan de infraestructuras para recuperar los caminos perjudicados como consecuencia de los incendios, un plan estratégico para el turismo y trabajar en un pacto para garantizar que en los próximos años se van a aumentar los recursos en esta materia.

Gallardo, quien ha mostrado un mensaje de "solidaridad máxima" con las personas damnificadas por los incendios que han asolado la región durante este verano, ha lamentado que Guardiola no haya informado al PSOE sobre los mismos, algo que, en su opinión, viene a significar que esta emergencia "ha sobrepasado al gobierno".

"La señora Guardiola debe dar la cara", ha asegurado Gallardo, quien ha lamentado que en la región Guardiola no vaya a comparecer en la Asamblea para abordar la gestión de los incendios, ya que su lugar lo hará el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez.

"Yo creo que eso es una muy mala noticia, porque cuando uno no quiere ir al Parlamento a explicar lo que ha hecho, las medidas que ha tomado, es porque algo tiene que ocultar. Y en ese sentido, desde el Partido Socialista ya hemos hecho nuestro trabajo. Hemos pedido la comparecencia de la señora Guardiola", ha aseverado.

Miguel Ángel Gallardo ha realizado estas declaraciones en Miajadas (Cáceres) con motivo de su visita a las instalaciones de la empresa Conesa Vegas Altas, donde ha insistido en que el PSOE seguirá pidiendo la comparecencia de Guardiola porque es "imprescindible" que se puedan conocer todos los detalles y, sobre todo, se pueda trabajar para que en el futuro no vuelva a ocurrir "una tragedia como esta".

