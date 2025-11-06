Gallardo dice que las opiniones discrepantes sirven "para enriquecer" e insiste en que fue ratificado por unanimidad

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios - EUROPA PRESS

Incide en que el PSOE es el "único partido que puede vencer al gobierno de la nada"

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que las opiniones discrepantes en su formación sirven "para enriquecer", al tiempo que ha insistido en que su candidatura de cara a las elecciones de diciembre fue ratificada por unanimidad.

Gallardo respondía así, a preguntas de los medios, a un vídeo filtrado y publicado por el 'El Mundo' en el que se podía ver al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, asegurar que "en estos momentos" Gallardo "a lo mejor no es el mejor candidato" para las elecciones autonómicas.

Morales se pronunció en esos términos la pasada semana durante la reunión del Comité Regional del PSOE de Extremadura y en la que sus miembros ratificaron a Miguel Ángel Gallardo como candidato a la Presidencia de la Junta.

"En el Partido Socialista hay opiniones diferentes y eso lo vemos desde la absoluta normalidad. Lo que no sabemos todavía es quién ha votado a Guardiola para ser candidata", ha asegurado Gallardo, quien además no ha dado "ningún valor" ni "ninguna importancia" a la filtración de dicho vídeo.

Así, ha apuntado que él da valor a que el PSOE es un "partido vivo, un partido demócrata y si se filtra es consecuencia de que vivimos un tiempo en el que la tecnología pues ha avanzado y cualquiera puede hacerlo".

En este sentido, ha recalcado que "no se pone nada en cuestión". "Es una minoría de compañeros, 4 de 32 que participaron y de 333. Se aprobó por unanimidad. Son opiniones que siempre sirven para enriquecer", ha dicho.

Además, ha incidido en que el PSOE es el "único partido que puede vencer al gobierno de la nada, que es el gobierno de Guardiola" y, a preguntas de si se ha planteado no ser el candidato por su situación judicial, ha dicho que "nunca" se ha planteado "ser el candidato", ya que esta cuestión es propuesta por el partido, un hecho para él es "honroso siempre".

"Voy a demostrar que en los tiempos difíciles es cuando más se puede esforzar uno para demostrar la gran mentira que Guardiola ha trasladado a la ciudadanía y que no ha querido que se sepa la verdad, por eso también tenemos elecciones", ha recalcado.

Finalmente, ha considerado una "chorrada" pensar que el motivo para aplazar el acto público que iba a tener lugar este pasado miércoles en Mérida con presencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obedecía a las críticas internas y no a las condiciones meteorológicas.

De este modo, ha asegurado que Sánchez está buscando en su agenda una fecha para retomar ese acto, que no será el único en Extremadura, ha precisado. "Será cuando la agenda del presidente lo permita, yo desde luego no estoy en la agenda del presidente pero en cualquier caso me llamó para trasladarme que cuando pueda va a volver, claro y no solo una vez, más de una vez", ha dicho.

(Mäs información en Europa Press)