Gallardo invita a seguir el legado de Fernández Vara basado en el "consenso" y en el "acuerdo"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saluda al secretario general del PSOE de Exremadura, Miguel Ángel Gallardo, a su llegada al funeral del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara - Andrés Rodríguez - Europa Press

OLIVENZA (BADAJOZ), 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha invitado a seguir el legado que ha dejado el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara basado en el "consenso" y en el "acuerdo".

Tras asistir al funeral de Vara celebrado en su localidad natal, Olivenza (Badajoz), Gallardo ha reconocido que los últimos están siendo días "tristes" pero reconforta "el calor", "el afecto" y "el cariño de la gente" que está trasladando.

"Eso muestra el legado que nos deja, un legado que debemos trabajar precisamente basado en lo que siempre fue Guillermo, una persona que tendía puentes, estaba en el consenso, en el acuerdo y que trabajó sin descanso por una Extremadura mejor", ha subrayado.

En este sentido, Gallardo ha asegurado que hoy en día se cuenta con una Extremadura "mejor" y que "no solamente tenemos que conservar y preservar, sino que tenemos que trabajar por un futuro".

También ha destacado que Fernández Vara es un "referente, no solamente del socialismo extremeño, del socialismo en España" y que su huella a lo largo de 16 años como secretario general y 12 de presidente autonómico es "imborrable".

"Yo creo que la Extremadura actual, la Extremadura contemporánea, no se entendería sin su trabajo, sin su labor. Él siempre significó la política con la palabra construir, construir consenso, construir acuerdos, construir bienestar, construir derechos, y yo creo que ese es el legado que tenemos que tener siempre presente y trabajar en esa senda", ha expuesto.

Finalmente, ha recalcado que están siendo "días durísimos" desde el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, en los que "la familia socialista está muy entristecida, pero también muy reconfortada y muy agradecida por tantas muestras de afecto y de cariño" que vienen a demostrar lo que el expresidente extremeño representó.