Gallardo niega que negocie con Ferraz ser senador para que el Supremo sea quien le juzgue

El exsecretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, que dimitió como líder de la formación en la región tras los resultados obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas, ha negado que negocie con Ferraz ser senador para que sea el Supremo quien le juzgue por el caso de la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano de Pedro Sánchez.

Así ha negado la información publicada este 29 de diciembre al respecto por el diario ABC, y según la cual convertirse en senador fue una de las peticiones que Gallardo puso sobre la mesa el lunes de la semana pasada antes de dimitir como líder del PSOE extremeño.

"Es muy desolador despertarse con otro bulo procedente de un periódico que, aunque siempre ha sido muy de derechas, antes era serio. Esta noticia es completamente falsa", sentencia sobre dicha información Gallardo en una entrada en la red social X, recogida por Europa Press.