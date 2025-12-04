Gallardo pide la "movilización" de los socialistas para "cambiar" Extremadura tras el "cartón piedra" de Guardiola

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en un acto electoral en Plasencia junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - CARLOS CRIADO/EUROPA PRESS

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido la "movilización" de los socialistas de cara a las elecciones del 21 de diciembre para conseguir "cambiar" Extremadura, después de la política "cartón piedra" de la 'popular' María Guardiola en su etapa de gobierno esta legislatura.

Así, tras reconocer que él se encuentra con "fuerza" para afrontar las elecciones, se ha comprometido a dejarse "el alma" para conseguir "recuperar la ilusión de una Extremadura con ambición", con industria, y con capacidad para "mirarse a sí misma" sin atender a lo que se dicte desde Madrid (en alusión al PP).

Esto, además, porque a su juicio "merece la pena" luchar por "recuperar" los derechos perdidos con María Guardiola esta legislatura en el poder, y también porque "es necesario seguir cubriendo las políticas nacionales (de Pedro Sánchez) también con la fuerza de Extremadura".

"Es necesario seguir diciendo a la gente que si el SMI sube en España a Extremadura le va mejor, pero especialmente a las mujeres extremeñas. Si el paro baja en España, los socialistas queremos que en Extremadura baje al mismo ritmo como mínimo. Si en España suben las pensiones a Extremadura le sienta mucho mejor porque siente tuvimos las pensiones más bajas", ha añadido en un acto público celebrado esta tarde en Plasencia (Cáceres) en el que ha participado también el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Merece la pena las políticas socialistas", ha defendido Gallardo, quien ha apelado al espíritu de los socialistas de no tener "miedo a nadie, y menos a la derecha". "Los socialistas no tenemos miedo a nadie y menos a la derecha. Tenemos miedo a las políticas que se están desarrollando en Extremadura. Tenemos ganas y ansias de transformar", ha remarcado.

