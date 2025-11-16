Gallardo reclama a Guardiola que elija "entre los intereses de Feijóo y los de Extremadura"

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, participa en la caminata por la ELA - PSOE DE EXTREMADURA

TALAVERA LA REAL (BADAJOZ), 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha subrayado este domingo que la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola "tiene que elegir entre los intereses de Feijóo y los de Extremadura".

En ese sentido, Gallardo también se ha referido a la presencia de Alberto Núñez Feijóo este domingo en un acto en Extremadura, del que ha criticado que "Guardiola "haya salido corriendo para acudir al acto del líder del PP" en lugar de atender los problemas que afectan directamente a los extremeños.

Según ha considerado Gallardo, la presidenta regional "tiene que elegir entre los intereses de Extremadura o los de Feijóo", una elección que, a su juicio, se hace evidente en asuntos como la quita de más de 1.700 millones de euros de deuda propuesta por el Gobierno de España, que permitiría impulsar políticas sociales decisivas.

"Debe decidir si las decisiones se toman aquí o en Madrid, si defiende derechos o recortes, si está con los extremeños o con un proyecto ajeno a esta tierra", ha dicho.

En ese sentido, ha advertido de que los extremeños "no van a permitir que PP y Vox pretendan decidir desde fuera el futuro de esta tierra".

