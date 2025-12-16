Gallardo señala la educación como un derecho público que defenderá "a ultranza" si hay un gobierno de "progreso"

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios en Badajoz - EUROPA PRESS

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado que la educación es un derecho público que van a defender "a ultranza" a partir del próximo día 21 si los ciudadanos deciden que haya un gobierno de progreso, porque, como ha criticado, "ha sido sin lugar a duda uno de los pilares que más ha quebrado el gobierno de Partido Popular y Vox".

"Empezamos el mandato de Guardiola con algo que todavía recordarán muchas familias, que es la eliminación de los comedores escolares, que fue la eliminación también de las aulas infantiles y que como consecuencia de eso dejó a muchas familias sin la posibilidad de la conciliación", ha señalado Gallardo, junto con que "esto se fue luego posteriormente deteriorando de forma clara" con otras cuestiones, como el "lío" que hubo con las oposiciones de maestros o el "debilitamiento" de los ATE-Cuidadores.

En declaraciones a los medios con motivo de su visita a la barriada de Valdepasillas en Badajoz se ha referido a la educación como "un pilar quebrado por Guardiola", que "termina claramente" en este curso escolar con algo que "nunca había ocurrido en la historia", como que 7.000 niños y niñas del mundo rural se quedaron "a las puertas" de las paradas de autobús esperando el que les tenía que trasladar para ejercer un derecho como es el de la educación.

Y es que, para Gallardo, la educación ha quedado "muy quebrada a lo largo de este tiempo" porque "se está aplicando el modelo PP", que "es ir debilitando lo público para profundizar en la educación privada", como se ha visto con los cheques Educa y para las clases de inglés, de tal forma que si en tu pueblo o en tu barrio no hay academia de inglés no hay posibilidades de estudiar este idioma; o si no hay guarderías infantiles "te quedas con el bebé en tu casa, porque no vas a tener la posibilidad de conciliar en esas primeras etapas tu vida laboral con el derecho de tu hijo a ir a la escuela".

