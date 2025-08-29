Gallardo ve "insuficientes" las medidas de Guardiola sobre los incendios y afea que "instrumentalice la tragedia"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios durante su visita a la Feria Rayana de Moraleja (Cáceres) - PSOE DE EXTREMADURA

MORALEJA (CÁCERES), 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha tachado de "insuficientes" las medidas anunciadas este viernes por el Ejecutivo autonómico con relación a los incendios registrados este verano en la región, al tiempo que ha afeado que el Gobierno de María Guardiola "instrumentalice", a su juicio, la "tragedia".

Convencido de que "al Gobierno de Guardiola le han sobrepasado los incendios" y asegurando que su formación ha tratado de "arrimar el hombro" en aras de cooperar frente a la tragedia, Gallardo ha considerado, en declaraciones a los medios en el marco de su visita a la Feria Rayana en Moraleja (Cáceres), que las medidas adoptadas por la Administración extremeña son "improvisadas" y "chocan con la dimensión" de lo sucedido.

A su vez, según ha defendido el socialista, la Junta "ha preparado un escenario" donde "lo importante" ha sido "la foto, el foco y el boato", intentando "quitar el protagonismo" a los Reyes de España durante su visita de este viernes a las zonas afectadas, ya que, ha insistido, "no hacía falta celebrar un consejo extraordinario para las medidas anunciadas" porque "se podía haber hecho en el ordinario del pasado martes".

Con relación a dichas medidas, el líder de los socialistas en la región ha subrayado que es "ilegal" y "no se puede desarrollar" el anuncio de Guardiola de que el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) contará con una brigada destinada a investigar las causas de los fuegos.

