Un ganadero extremeño pide ayuda salvar 500 ovejas aisladas por la crecida del río: "Es un sinvivir"

Ovejas aisladas en una isleta del río Guadiana. - JUNTA DE EXTREMADURA

ARROYO DE SAN SERVÁN (BADAJOZ), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 ovejas permanecen aisladas desde hace doce días por la crecida del río Guadiana, según ha explicado el ganadero extremeño Juan Eduardo González Domínguez, propietario de una explotación en Arroyo de San Serván (Badajoz), quien ha calificado la situación de "crítica". "Es un sinvivir", ha lamentado.

"Hoy el nivel del río ha vuelto a subir una barbaridad", ha afirmado el ganadero, a lo que ha reconocido que continúa con la "incertidumbre" de saber lo que va a ocurrir con su ganado. "No se puede dormir así", ha dicho.

Las ovejas permanecen aisladas en una zona anegada y con abundante barro, lo que dificulta tanto su alimentación como una eventual evacuación. De hecho, el ganadero ha admitido que el recuento exacto es incierto debido a las bajas registradas, donde ayer "trajeron ocho animales fallecidos y otras seis en muy malas condiciones".

En declaraciones a Europa Press Televisión, González ha detallado que este jueves se activó un dispositivo especial de emergencia para suministrar alimento a los animales, que fue trasladado en helicóptero hasta la zona, y donde repartieron "6.000 kilos de fibra de paja, en este caso de cebada, y media tonelada de pienso".

"POR DESGRACIA, ESTO NO HA TERMINADO"

No obstante, el ganadero ha advertido de que "por desgracia, esto no ha terminado" ya que las ovejas continúan aisladas y el aumento del caudal agrava las condiciones sobre el terreno.

"Toda la alimentación que echamos ayer, que preveíamos que era para una semana, con el agua que ha caído esta noche y el barro que tienen los animales allí, volvemos otra vez, prácticamente, a las mismas condiciones", ha explicado y añadió que la comida "va a durar casi nada", porque los animales pueden estropearla al tumbarse sobre ella en busca de una zona seca.

Finalmente, González ha planteado la posibilidad de un rescate, aunque reconoce que es "muy complicado", y apela a la intervención de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para que intente "mantener el caudal", con el objetivo de seguir alimentando al ganado hasta que remita la crecida y conseguir "que los animales se salven".