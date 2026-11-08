Garciaz celebra el próximo fin de semana un festival dedicado a las setas, la gastronomía y la naturaleza

Cartel del Mico-Enraiza Garciaz Fest que se celebra del 14 al 15 de noviembre de 2026 en Garciaz (Cáceres). - ADICOMT

GARCIAZ (CÁCERES), 8 (EUROPA PRESS)

La Comarca Miajadas-Trujillo celebrará en Garciaz el 14 y 15 de noviembre Mico-Enraiza Garciaz Fest, un festival dedicado a las setas, la naturaleza y el territorio.

Organizado por la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas-Trujillo (Adicomt), con la colaboración del Ayuntamiento de Garciaz, el festival busca acercar el mundo de las setas al público, promover la conservación de sus hábitats y explorar las posibilidades de la micología como recurso para el ecoturismo y la dinamización de los pueblos.

A lo largo del fin de semana, el encuentro ofrecerá rutas micológicas guiadas, charlas divulgativas, una mesa de identificación de setas, degustación popular y experiencias en la naturaleza.

Las actividades permitirán conocer mejor la diversidad de hongos del entorno, compartir dudas con especialistas y acercarse a las buenas prácticas para un aprovechamiento responsable de estos recursos.

El programa previsto combina salidas al campo con espacios de divulgación e intercambio de experiencias. La gastronomía también tendrá protagonismo, con cocina en directo y degustación micológica como propuestas para descubrir la relación entre las setas, los productos de temporada y la cocina del territorio.

La exposición y mesa de identificación de setas será otro de los puntos de encuentro del festival. Con el acompañamiento de especialistas, este espacio permitirá observar distintas especies, conocer sus características y compartir conocimientos entre aficionados, vecinos y visitantes.

La organización ha señalado que las rutas micológicas tendrán plazas limitadas y requerirán inscripción previa.

VOCACIÓN DE CONTINUIDAD

Mico-Enraiza Garciaz Fest nace con vocación de continuidad y con la intención de sentar las bases de una cita anual vinculada al patrimonio natural de la localidad. Esta primera edición plantea la micología como un punto de encuentro entre conservación, turismo y participación local, con proyección hacia el conjunto de la comarca Miajadas-Trujillo.

El festival quiere contribuir a que la población conozca y valore los recursos de su entorno y a que quienes visiten el municipio descubran nuevas razones para acercarse al territorio durante el otoño.