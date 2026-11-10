Garganta la Olla acumula 153,8 litros por metro cuadrado este martes, y Piornal, 141

Desprendimiento provocado por las lluvias en la CC-224 en el Puerto de Honduras - GUARDIA CIVIL
CÁCERES, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Ocho localidades del norte de la provincia de Cáceres, que se encuentra este martes, 10 de noviembre, en alerta roja por intensas lluvias, se han situado entre las diez más lluviosas del país, con más de 100 litros por metro cuadrado acumulados en cada una de ellas.
En concreto, Garganta la Olla se sitúa como la segunda localidad más lluviosa, donde se han recogido 153,8 litros por metro cuadrado este martes, mientras que Piornal se sitúa en cuarto lugar, con 141,6 litros, seguido de Nuñomoral, con 124 litros por metro cuadrado, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogidos por Europa Press.
La sexta localidad más lluviosa de España este martes es Torrecilla de los Angeles, donde han caído hasta el momento 120,6 litros por metro cuadrado, seguida de Hoyos, con 106,2 litros; Tornavacas, con 100,8 litros por metro cuadrado; Hervás, con 89,6 litros, y Guijo de Granadilla, con 85,4 litros por metro cuadrado.