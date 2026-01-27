Garganta la Olla se sitúa como la segunda localidad más lluviosa del país este martes, con casi 80 litros recogidos

Archivo - Lluvias - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÁCERES, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Garganta la Olla se sitúa como la más lluviosa del país este martes, 27 dse enero, con 79,8 litros por metro cuadrado recogidos hasta las 17,00 horas.

En total, cinco localidades cacereñas se encuentran este martes entre las diez más lluviosa del país por el paso de la borrasca Joseph, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, recogidos por Europa Press.

En concreto, tras Garganta la Olla, la tercera localidad más lluviosa del país es Piornal, con 68 litros por metro cuadrado recogidos este martes, seguida en cuarto lugar de Madrigal de la Vera, con 66,6 litros por metro cuadrado.

Como la séptima localidad más lluviosa de España se sitúa Guadalupe, con 56 litros por metro cuadrado, y en novena posición está Hervás, con 52 litros.