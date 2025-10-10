El Gobierno acepta algunas propuestas de Extremadura al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 relativas a la financiación

MÉRIDA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aceptado algunas propuestas presentadas por Extremadura al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Así se desprende de la última reunión de la Comisión Multilateral de Vivienda de este pasado jueves, día 9, y en la que ha participado la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana de la Junta de Extremadura, Lidia López Paniagua.

Una de esas alegaciones aceptadas ha sido que parte de la financiación del Plan pueda ir a actuaciones de urbanización y de desarrollos urbanísticos, aunque se desconoce aún la inversión que las comunidades autónomas van a poder destinar a esta cuestión, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Se trata de "una cuestión importante", ha señalado López Paniagua, "especialmente para posibilitar la construcción de viviendas en los pueblos, que cuentan con suelo disponible, pero sin desarrollar o urbanizar".

Además, también se ha dado el visto bueno por parte del ministerio a que del propio Plan se puedan destinar fondos a la gestión, como contratar personal, adquirir aplicaciones informáticas, etcétera; algo "fundamental" para poder hacer las actuaciones propias de líneas de ayudas que cada vez son más numerosas y complicadas de tramitar, añade la Administración autonómica.

Por otro lado, se ha dejado para la próxima reunión de la Comisión Sectorial de Vivienda entre los consejeros autonómicos y la ministra, Isabel Rodríguez, cuestiones como el distinto reparto de fondos entre las regiones, que la parte de la financiación del que aportan las comunidades autónomas pueda ser menor al 40 por ciento establecida, y el reparto entre los distintos programas, explica la Junta.