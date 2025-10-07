El Gobierno aprueba dotar con 15 millones de euros el Plan de Empleo de Extremadura

Los ministros de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López; de Sanidad, Mónica García; de Educación, Pilar Alegría, y de Ciencia, Diana Morant, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros - Alberto Ortega - Europa Press

El objetivo es seguir mejorando indicadores como el paro que "ha descendido porcentualmente más que la media del Estado", señala

MADRID/ MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, dotar con 15 millones de euros el Plan de Empleo de Extremadura, con fondos a cargo del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Las medidas concretas a desarrollar y el periodo de ejecución del Plan, que podrá extenderse durante 2026, se instrumentarán mediante un convenio a celebrar entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Así, según destaca el Ministerio de Trabajo en nota de prensa, en el último año se ha producido en Extremadura una "evolución positiva en términos de empleo", de tal forma que según los datos de junio de 2025, el número de afiliados a la Seguridad Social en la región alcanzó los 422.520, lo que supone un incremento de 3.490 (0,83%) personas respecto al mismo mes de 2024.

