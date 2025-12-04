El Gobierno asumirá las pruebas de ADN de los restos de los represaliados de una fosa común en Villanueva de la Serena

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido con la Asociación de Familiares del Memorial a las Víctimas del Franquismo de Villanueva de la Serena (Afameva) a asumir el coste de las pruebas de ADN para la identificación de los restos encontrados en una fosa común en el cementerio de la localidad.

Lo ha hecho tras visitar los trabajos de exhumación, y tras mantener un encuentro con los familiares de la víctimas, donde ha conocido de primera mano el trabajo "magnífico" que hacen los antropólogos y los expertos para recuperar los restos de las personas que fueron fusiladas tras la Civil y años posteriores.

En concreto, ha señalado que ya han sido recuperados los restos de 56 personas de las que solamente han podido ser identificadas dos.

Inocencia Solomando Daza, miembro de la asociación, ha agradecido al ministro su compromiso y su visita un lugar donde se encuentran los restos de sus familiares que fueron "asesinados", y que han tratado de identificar hasta ahora con fondos propios y una serie de ayudas que se han terminado a falta de realizar el ADN a los restos de 26 personas.

"Ya no tenemos dinero ni subvención de ninguna clase, entonces le hemos pedido al ministro que por favor nos ayude a hacer ese ADN y que nos financie eso, y el ministro ha dicho que lo hará", ha explicado.

Torres ha argumentado que hay personas que están "toda su vida justificando su existencia, intentando recuperar al ser querido que perdieron hace décadas", en este caso "al hijo que la madre contaba a su nieta y la nieta que finalmente sigue como la presidenta de la asociación, trabajando para recuperar los retos de un familiar y darle la sepultura y el descanso definitivo".

Por historias como esta el Gobierno de España va a seguir trabajando junto a todas las administraciones en ese trabajo de las exhumaciones, abordado en una sectorial territorial en la que "prácticamente todos" apoyaron la continuidad de estos trabajos que han permitido recuperar "de las fosas comunes, de los pozos, de las cunetas" cerca de 10.000 personas en España, pero se estima que quedan susceptibles de ser recuperadas otras 10.000.

Este es un trabajo que, ha remarcado, debería ser "reconocido por cualquier demócrata" en el sentido de "cerrar heridas" con respecto a una contienda que "nunca se debió producir", al tiempo que ha señalado que una manera de preservar la democracia y la libertad es "dar dignidad, reparación, justicia y no repetición a los hechos que entonces ocurrieron".

LEY DE CONCORDIA DE EXTREMADURA

Preguntado por la Ley de Concordia de Extremadura aprobada por PP y Vox, que deroga la anterior Ley de Memoria Histórica y Democrática de 2019, ha señalado que, como siempre que hay "visos" de que sea inconstitucional, se ha invitado al gobierno autonómico, en este caso la Junta de Extremadura, a sentarse a "buscar acuerdos" durante los próximos seis meses, como establece la propia Constitución.

"Eso es lo que hemos hecho. La Junta ha respondido que sí, que acepta esa negociación y por lo tanto hay seis meses para que nos pongamos de acuerdo", ha dicho Torres, de modo que, en caso de que no se produzca ese acuerdo, como ya se ha hecho con otras leyes, el Gobierno de España llevará esta norma al Tribunal Constitucional.