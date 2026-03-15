González Andrade renuncia a su candidatura para liderar el PSOE de Extremadura y anuncia su unión a Sánchez Cotrina

El alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, en declaraciones a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS
OLIVENZA (BADAJOZ), 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El precandidato a la secretaría general del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, ha anunciado que da un paso atrás en su intención de liderar la formación política y que se une a otro precandidato, Álvaro Sánchez Cotrina, en un proyecto común.
González Andrade, actual alcalde de Olivenza y presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), ha explicado, en declaraciones este domingo a los medios de comunicación, que desde que presentó su precandidatura se ha encontrado con un "clamor de la militancia" que pide que haya un pacto entre los aspirantes.
De hecho, el pasado viernes ya avanzó que esperaba poder sentarse a dialogar con los otro cuatro precandidatos para explorar "algún tipo de acuerdo" y evitar así unas primarias con cinco candidatos que pueda "tensionar" al partido y provocar una "ruptura importante".
González Andrade ha insistido este domingo en la misma idea y ha anunciado que, tras esas reuniones, finalmente ha decidido unirse al proyecto de Álvaro Sánchez Cotrina, puesto que es con quien ha encontrado un modelo de partido compartido.
Al respecto, González Andrade ha explicado que en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, la ciudadanía extremeña mandó un "mensaje contundente de cambio" y no solo "de caras", sino "también de formas". "Una renovación desde abajo que, al final, hemos entendido, en este proceso de consenso, que podemos representar Álvaro y yo", ha subrayado.
El alcalde de Olivenza ha detallado el proyecto con Sánchez Cotrina empieza "hoy", que está "abierto" al resto de candidaturas y que no tiene entre las dos provincias extremeñas.
"Si podemos tener incluso dos nacionalidades, ¿cómo vamos a poner la frontera con la provincia de Cáceres? Esto no va de provincias, creo que el concepto provincial incluso atenta contra los principios del Partido Socialista. No podemos tratar a ningún compañero en función de donde haya nacido", ha sostenido.
Por otro lado, González Andrade ha defendido que su candidatura y la de Sánchez Cotrina han salido "de manera autónoma, sin ninguna tutela y sin ningún 'dedazo' de nadie" y ha insistido en que el proyecto conjunto busca una "renovación desde abajo" y dar la voz de nuevo a la militancia, que las bases sean "protagonistas".
Por tanto, la pugna por liderar el PSOE de Extremadura se reduce a a cuatro precandidatos, el propio Sánchez Cotrina, Soraya Vega Prieto, Ramón Díaz Farias y Blanca Martín Delgado.