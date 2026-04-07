El Gran Teatro de Cáceres despliega una amplia agenda este mes de abril para la celebración de su centenario

Fachada del Gran Teatro con una lona conmemorativa del centenario de su inauguración - EUROPA PRESS

CÁCERES, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Cáceres, que este 2026 está conmemorando el centenario de su inauguración, ha programado para este mes de abril más de una veintena de actividades que van desde la música hasta el teatro con nombres como Nacho Vegas, Víctor Manuel, Carlos Hipólito o Kiti Manver, entre otros muchos, que se subirán al escenario del teatro cacereño.

El acto central de esta efeméride será el 23 de abril, justo cien años después de que el Gran Teatro de Cáceres encendiera por primera vez sus luces ese día de 1926. La Gala Aniversario, eje central del centenario, será una noche excepcional dedicada a la memoria, al talento y a las voces que han dado vida al teatro a lo largo de un siglo.

Bajo la dirección del maestro de ceremonias Boris Izaguirre, la gala reunirá a grandes nombres estrechamente vinculados a las tablas del teatro de la calle San Antón. María Galiana será homenajeada por su trayectoria; El Brujo recibirá el reconocimiento como figura esencial del Festival de Teatro Clásico de Cáceres; y Juan Valderrama rendirá tributo a su padre, evocando un legado familiar ligado a la historia artística del teatro cacereño.

La velada, que comenzará a las 20,30 horas y a la que se accederá por invitación, se completará con intervenciones inesperadas y sorpresas, pero uno de los momentos más poéticos llegará de la mano de Didi Rodan, referente internacional del Sand Art y única mujer en España dedicada en exclusiva a esta disciplina.

Con arena y una mesa de luz, creará en directo imágenes efímeras y cambiantes que dibujarán la esencia del Gran Teatro para convertir la gala "en un acto de gratitud y una promesa de futuro", informa el teatro cacereño.

Pero antes de ese día, el Gran Teatro ha programado para este mes de abril otras actividades como la actuación este jueves, 9 de abril, de The Holy Divers + The Bee Jinx, una muestra del talento emergente del IES El Brocense.

Bajo la dirección de José Antonio Delgado, del departamento de Imagen y Sonido, dos bandas formadas por estudiantes de entre 14 y 16 años subirán al escenario (20,00 horas) para presentar un proyecto que combina aprendizaje, creatividad y actitud, transformando el escenario en un estallido de energía, guitarras y pasión por la música.

LA ESCENA SE ASOMA Y PIANOS FLOTANDO

También esta semana, el viernes día 10 (20,00 horas) se abrirán las ventanas del Gran Teatro con la actividad 'La escena se asoma', que volverá a repetirse el sábado, 18 de abril a las 20,30 horas, y el 25 de abril a las 20,00 horas.

Se trata de una celebración a cielo abierto en la que el edificio abre sus ventanas desde donde se ofrecerán breves actuaciones musicales y escénicas para irrumpir en la calle como "pequeños regalos inesperados, transformando el tránsito cotidiano en encuentro y sorpresa".

También en el exterior, concretamente en la Plaza Mayor, el viernes 10 de abril (22,00 horas), se podrá disfrutar del espectáculo 'Cáceres al cielo, flotados y piromusical', con músicos en directo y un coro de voces blandas que realizarán un viaje emocional que comienza en el aire y culmina en el cielo.

David Moreno y Cristina Calleja se moverán en las alturas con un piano de cola suspendido a ocho metros del suelo como elemento para abrir la puerta a un universo en el que música, danza, acrobacia, proyecciones y luz se entremezclan.

El espectáculo culmina con el Piromusical, un concierto dirigido por Antonio Luis Suárez e interpretado por el Coro de Voces Blancas del Conservatorio Oficial de Música Hermano Berzosa de Cáceres. La música se expande por el espacio público y la pirotecnia acompaña cada compás, iluminando el cielo desde el Ayuntamiento de Cáceres al ritmo de las voces y la orquesta sonora.

El sábado, 11 de abril, Nacho Vegas recala en el Gran Teatro con su gira 'Vidas semipreciosas', y el domingo, 12 de abril, la propuesta será de humor con los chistes de Paco y Maite que suman miles de seguidores en sus redes sociales con chistes de la vida cotidiana.

El pregón de la Virgen de la Montaña (jueves 16 de abril) precederá al concierto de Víctor Manuel, que será el viernes 17 de abril, dentro de su gira 'Solo a solas conmigo', en la que presenta su nuevo trabajo discográfico aunque también sonarán sus canciones de siempre.

Los días 18 y 19 de abril tendrá lugar KDK, el primer Festival de Artes Escénicas de Calle vinculado al centenario del Gran Teatro, que se desarrollará en el parque de Gloria Fuertes, en sesiones a las 12,00 horas; en la esquina de la calle San Pedro, a las 18,00 horas. El sábado también a las 19,30 horas en el Foro de los Balbos y el domingo a esa misa hora en la Plaza Mayor.

KDK nace como un evento concebido para sacar las artes escénicas al espacio público y transformar el centro urbano en un recorrido vivo de propuestas para todos los públicos.

Para el sábado, 25 de abril, se ha programado la actuación del pianista portugués Pedro Janela, un músico versátil, productor y compositor de la nueva ola neoclásica. Desde muy joven mostró un talento musical excepcional, especialmente al piano, y una forma de interpretar que pronto lo llevó a destacar en distintos proyectos cinematográficos y televisivos, ampliando los límites del piano tradicional.

Y el domingo, 26 de abril, se subirán al escenario del Gran Teatro los actores Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Dani Muriel y Marta Velilla para interpretar la obra 'Música para Hitler', basada en la vida de Pau Casals, que se vio forzado a exiliarse en el sur de Francia tras la Guerra Civil española.

Con todos sus recursos y mucho empeño se dedicó a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo cercanos. En el año 1943, bajo la ocupación nazi, el genio de la música recibió una inquietante invitación para tocar ante el Führer. Casals sabía que negarse a hacerlo podría acarrearle terribles consecuencias.

Estos dramáticos hechos son los que han inspirado a los autores a escribir 'Música para Hitler', un texto emocionante que recrea la personalidad de uno de los mayores artistas del siglo XX. Se pondrá en escena a las 20,00 horas.

La programación del mes de abril culminará el miércoles, día 29, con la Gala del Día Internacional de la Danza. El Departamento de Danza Clásica del COD Sagrario Ruiz-Piñero, presentará el espectácuo 'Danza para dos pianos', una producción diseñada exclusivamente para conmemorar este día.

Se trata de un diálogo vibrante entre la música y el movimiento, un compendio de coreografías originales que recorren el lenguaje neoclásico y contemporáneo. A través del talento del alumnado, las piezas exploran la técnica y la sensibilidad artística, rindiendo homenaje a la danza como una disciplina viva, en constante evolución y profundamente conectada con la maestría musical.