Granja de Torrehermosa se manifiesta este viernes contra la 'macroplanta' de biometano

Concentración en Granja de Torrehermosa - PLATAFORMA

Vecinos de la localidad y alrededores planean volver a cortar la N-432 en el kilómetro 153

GRANJA DE TORREHERMOSA (BADAJOZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa y la Plataforma Ciudadana 'Stop Biometano Granja de Torrehermosa' han convocado una manifestación para este viernes 12 de junio contra la 'macroplanta' de biometano que se quiere instalar en la localidad.

El objetivo es "volver a demostrar" el "total rechazo" al proyecto. La manifestación comenzará a las 18,00 horas y partirá desde la Plaza del Cristo. De ahí, los manifestantes se dirigirán a la carretera N-432 a fin de "cortarla" a la altura del kilómetro 153 hasta las 21,00 horas.

La organización de la manifestación sostiene que se trata de un "problema" que está afectando a diferentes y nuevos pueblos de Extremadura y de España, y en los que se está mostrando "el mismo rechazo".

No es la primera vez que los vecinos de Granja de Torrehermosa y de municipios cercanos se manifiestan contra el proyecto y cortan la N-432 en el mismo punto. Ya el pasado mes de febrero, unas 200 personas, incluyendo habitantes de otras localidades de la Campiña Sur, se plantaron en el kilómetro 153 para rechazar la planta de biometano.