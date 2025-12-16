El grupo Almariz protagoniza una Zambombá Flamenca este jueves en la Plaza Mayor de Cáceres

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, y miembros del grupo Almariz en la presentación de la Zambombá flamenca que tendrá lugar este jueves en la Plaza Mayor de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Navidad, el flamenco, la tradición y el talento extremeño se dan cita en la Zambombá Flamenca que ofrecerá el grupo Almariz, este jueves 18 de diciembre a las 20,30 horas en la Plaza Mayor de Cáceres. Se trata de una actividad que tendrá una duración aproximada de hora y media y que forma parte de la programación navideña diseñada por el ayuntamiento cacereño.

Artistas como Cristina Sánchez, Juan José Díaz, Tamara Alegre, Zaira Gómez, Jorge Peralta y Pedro Peralta, al cante; los guitarristas José Lucas, José Miguel Iglesias y Perico de la Paula; la percusión de Mario Holgado y la bailaora Aroa Bravo, de Badajoz, ofrecerán este espectáculo en el que "harán recordar estos momentos tan hermosos de villancicos y cante flamenco".

Así lo ha señalado la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, que ha presentado esta cita en la que el grupo Zambomba Almariz recordará aquellos villancicos que nuestros mayores cantaban en reuniones familiares, "dándole ese toque flamenco a la altura de los magníficos cantaores que compondrán la cita".

Pero también estarán muy presentes los villancicos tradicionales y jerezanos que cada cantaor interpretará acompañado de palmas y coros para "disfrutar del talento extremeño, que es mucho y de infinita calidad", ha dicho Carrasco.

"Nunca me cansaré de decirlo y de defenderlo, Cáceres y Badajoz se unirán para disfrutar de esa noche tan especial con una puesta en escena de pañuelos, adornos regionales, fogatas... además de la propia imagen y seña de una zambomba al completo", ha destacado la concejala.

Cabe recordar que es la primera vez que el Ayuntamiento de Cáceres organiza un evento de este tipo que aúna el flamenco, la Navidad, la tradición y el talento extremeño. "Con estos factores me atrevo a decir que va a ser un auténtico éxito, por lo que animamos a todos los cacereños y cacereñas, y vecinos de los pueblos de alrededor, a que vengan a disfrutarlo y a sentir la Navidad", ha concluido Carrasco.